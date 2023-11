Ο Μπάιντεν για πυροβολισμούς κατά Παλαιστινίων στο Βερμόντ: Δεν υπάρχει χώρος για μίσος στην Αμερική

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχολία σε τον πυροβολισμό τριών Παλαιστίνιων φοιτητών -οι δύο Αμερικανοπαλαιστίνιοι- στο Βερμόντ το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για την δεύτερη πολύ σοβαρή επίθεση μετά την δολοφονία 6χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό της μαμάς του.

«Η Τζιλ και εγώ μάθαμε με τρόμο ότι τρεις φοιτητές κολλεγίου παλαιστινιακής καταγωγής, δύο εκ των οποίων είναι Αμερικανοί πολίτες, πυροβολήθηκαν το Σάββατο στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ. Απλώς περνούσαν την Ημέρα των Ευχαριστιών συγκεντρωμένοι με την οικογένεια και τους αγαπημένους τους», αναφέρει ο Μπάιντεν σε δήλωσή του.

«Ενώνουμε τις προσευχές μας με τους Αμερικανούς όλης της χώρας για την πλήρη ανάρρωσή τους και στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους. Ενώ περιμένουμε περισσότερα γεγονότα, γνωρίζουμε το εξής: δεν υπάρχει απολύτως καμία θέση για τη βία ή το μίσος στην Αμερική. Τελεία και παύλα».

«Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί μήπως τον πυροβολήσουν ενώ ζει την καθημερινότητά του. Και πάρα πολλοί Αμερικανοί γνωρίζουν ένα μέλος της οικογένειάς τους που τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα της βίας με όπλα. Δεν μπορούμε και δεν θα το δεχτούμε αυτό», λέει.

«Νωρίτερα σήμερα, μίλησα με τον δήμαρχο του Μπέρλινγκτον Μίρο Βάινμπεργκερ για να του προσφέρω την υποστήριξή μου. Είμαστε ευγνώμονες στο Αστυνομικό Τμήμα του Μπέρλινγκτον – καθώς και στο FBI, την ATF και άλλους συνεργάτες των αρχών επιβολής του νόμου – για το γρήγορο έργο τους στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός υπόπτου. Η κυβέρνησή μας θα παράσχει οποιουσδήποτε πρόσθετους ομοσπονδιακούς πόρους χρειάζονται για να βοηθήσουν στην έρευνα», προσθέτει ο πρόεδρος.

Η Αμερικανο-αραβική Επιτροπή κατά των Διακρίσεων αναφέρει ότι ένας από τα θύματα παραμένει σοβαρά τραυματισμένος, ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ένας αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα.

«Η ADC συνεργάζεται στενά με τους φοιτητές και τις οικογένειές τους», ανέφερε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οργάνωση δήλωσε επίσης ότι καλεί τις αρχές του Βερμόντ να αντιμετωπίσουν τους πυροβολισμούς ως έγκλημα μίσους, καθώς και ότι καλεί τις ομοσπονδιακές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα για εγκλήματα μίσους.

Για τους πυροβολισμούς έχει συλληφθεί ένας άνδρας. Να σημειωθεί πως πλέον οι δύο είναι εκτός κινδύνου.

