Ισραήλ: Το συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο της Sun για τα παιδιά που άρπαξε η Χαμάς

Με ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο με τις φωτογραφίες των παιδιών που έχουν απαχθεί από την ένοπλη οργάνωση της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου, κυκλοφορεί σήμερα η γνωστή εφημερίδα «The Sun».

«Φέρτε τους σπίτι» είναι ο τίτλος της εφημερίδας και αποτελεί έκκληση των Ισραηλινών γονέων τους, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα βιώνουν την απόλυτη αγωνία και τον τρόμο για την τύχη τους.

«32 αθώα παιδιά άρπαξαν τρομοκράτες», αναφέρει η εφημερίδα και προσθέτει πως «γι’ αυτό το Ισραήλ πρέπει να πολεμήσει το κακό της Χαμάς».

On tomorrow’s front page: Innocent faces of 32 kids held by Hamas as parents plead to release them https://t.co/IoBITop7N5 pic.twitter.com/rCfaLZBe1G

— The Sun (@TheSun) November 1, 2023