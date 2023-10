Μέση Ανατολή: 16 επιθέσεις κατά των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία αυτόν τον μήνα

Αμερικανικές δυνάμεις και σύμμαχοί τους έγιναν στόχος τουλάχιστον 16 επιθέσεων στη Συρία και στο Ιράκ από την αρχή του μήνα (φωτογραφία, επάνω, από το X), ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Πεντάγωνο, κατηγορώντας εκ νέου «παραστρατιωτικές ομάδες συνδεόμενες με το Ιράν», καθώς συνεχίζουν να εκφράζονται φόβοι για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην περιοχή του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού οι οποίες σταθμεύουν στο Ιράκ και στη Συρία υπέστησαν επανειλημμένες επιθέσεις με drones και ρουκέτες εδώ και μια εβδομάδα, με φόντο τη σύρραξη ανάμεσα στο εβραϊκό κράτος και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το οποίο κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας και τα τελευταία χρόνια θεωρείται κοντά στην Τεχεράνη.

Η Ουάσιγκτον κρίνει πως εμπλέκεται η Τεχεράνη και απειλεί ν’ ανταποδώσει «αποφασιστικά»

Μεταξύ της 17ης και της 26ης Οκτωβρίου, «οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού έγιναν στόχος επιθέσεων 12 φορές στο Ιράκ και άλλες 4 στη Συρία», είπε χθες ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, πτέραρχος Πατ Ράιντερ.

The American military base, which is located at the Al-Omar oil field in Syria, came under fire using a kamikaze UAV pic.twitter.com/nBhcbZHMpO — Sprinter (@Sprinter99800) October 26, 2023

Η πιο πρόσφατη από τις επιθέσεις αυτές εξαπολύθηκε χθες Πέμπτη, στην αυτόνομη περιφέρεια Κουρδιστάν του Ιράκ, και προκάλεσε «ήσσονες ζημιές σε υποδομές», πάντως δεν είχε «θύματα», πρόσθεσε ο κ. Ράιντερ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους διαπιστευμένους στο αμερικανικό υπουργείο Αμυνας.

Οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με drones στη Συρία και στο Ιράκ δεν συνδέεται επίσημα με το Ιράν. Ομως η Ουάσιγκτον κρίνει πως η Τεχεράνη εμπλέκεται, πως πρόκειται για επιθέσεις δι’ αντιπροσώπων, και απείλησε ν’ ανταποδώσει «αποφασιστικά».

Προοπτική «μεγάλης κλιμάκωσης»

«Γνωρίζουμε πως (οι επιθέσεις) γίνονται από παραστρατιωτικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν και θεωρούμε κατά συνέπεια το Ιράν υπεύθυνο για τις οργανώσεις αυτές», επέμεινε ο ανώτατος αμερικανός αξιωματικός.

Ενοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν έχουν απειλήσει να επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις εξαιτίας της υποστήριξης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, που κήρυξε πόλεμο στη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Κάτι που εγείρει ανησυχίες για προοπτική «μεγάλης κλιμάκωσης» εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, κατά το Πεντάγωνο.

The #US Army base was attacked in #Syria by an #Iran supported group. Multiple missiles hit the US base in northern Syria. Second attack in the last 6 hours on US bases in Syria and #Iraq. pic.twitter.com/IXSApxTe75 — Uncut Version International (@uncutversion123) October 26, 2023

Στην επίθεση της Χαμάς σκοτώθηκαν πάνω από 1.400 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Εκτοτε, πάνω από 7.000 Παλαιστίνιοι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς της στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ