Τεχνητή νοημοσύνη: Οργή αμερικανών δημοσιογράφων για άρθρα ΑΙ με ψεύτικες υπογραφές

Εξοργισμένοι δημοσιογράφοι δικτυακού τόπου στις ΗΠΑ κατηγορούν τον εργοδότη τους ότι δημοσίευσε άρθρα γραμμένα από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης με τις υπογραφές ανύπαρκτων συντακτών.

Συντάκτες του Reviewed, δικτυακού τόπου που ανήκει στην εφημερίδα USA Today και ειδικεύεται στην κριτική προϊόντων, έμειναν να ξύνουν το κεφάλι τους όταν είδαν να αναρτώνται κριτικές με τις υπογραφές άγνωστων συναδέλφων τους. Παραξενεύτηκαν επίσης από την ομοιότητα των κειμένων και την γενικόλογη αοριστία τους.

Ακόμα χειρότερα, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν στο Διαδίκτυο πληροφορίες για τους υποτιθέμενους συντάκτες, οι οποίοι εμφανίζονταν με ονόματα όπως «Μπριάνα Μίλερ» και «Έιβερι Ουίλιαμσον».

Η Washington Post, η οποία μίλησε σε έναν από τους δημοσιογράφους, προσπάθησε κι αυτή να εντοπίσει τους υποτιθέμενους συντάκτες, η αναζήτηση όμως ήταν και πάλι άκαρπη.

Το τοπικό σωματείο των δημοσιογράφων, NewsGuild of New York, κατηγορεί τώρα τον εκδοτικό οίκο Gannet που εκδίδει την USA Today ότι χρησιμοποίησε άρθρα γραμμένα από μηχανές για να υπονομεύσει τους εργαζομένους της, μόλις επτά εβδομάδες μετά την στάση εργασίας που πραγματοποίησαν για να διαπραγματευτούν νέο συμβόλαιο.

BREAKING: @Gannett made another attempt to use AI this week, posting a series of AI-generated reviews on its consumer review site @Reviewed.

After an outcry from unionized staff, the posts seem to have come down.

Here’s a sample. 2 different products, nearly identical reviews. pic.twitter.com/30MHJBM76M

— NewsGuild of New York (@nyguild) October 24, 2023