Όταν η κλιματική κρίση συναντά το αποτυχημένο κράτος – Ασύλληπτη η τραγωδία στη Λιβύη

Όταν η κλιματική κρίση συναντά ένα αποτυχημένο κράτος, το αποτέλεσμα είναι μια καταστροφή του τεράστιου μεγέθους που βιώνει σήμερα η Λιβύη στη Ντέρνα.

Οποιαδήποτε πόλη στον κόσμο θα είχε δυσκολευτεί με τα πολύ υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων της κακοκαιρίας Daniel στη βόρεια ακτή της Λιβύης, γράφει ο Guardian. Μεγάλες, άλλωστε, ήταν και οι καταστροφές που προκάλεσε το πέρασμα της νωρίτερα στην χώρα μας, πριν συνεχίσει το ολέθριο ταξίδι της κατά μήκος της Μεσογείου.

Ωστόσο, η γιγαντιαία καταστροφή, που ακόμα καταγράφεται στη Ντέρνα, όπου το ένα τέταρτο της πόλης παρασύρθηκε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 5.000 και οι αγνοούμενοι να φτάσουν τα 10.000 άτομα, κάνοντας τα εγχώρια και ξένα μέσα ενημέρωσης να μιλήσουν για την 11η Σεπτεμβρίου της Λιβύης, σχετίζεται επίσης άμεσα με την αποτυχημένη πολιτική της χώρας.

Μετά την αιματηρή εκδίωξη του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, με τη στήριξη της Δύσης, η χώρα κυβερνήθηκε από δύο αντίπαλες διοικήσεις, η μία στην Τρίπολη και η άλλη στο Τομπρούκ, η καθεμία τους υποστηριζόμενη από μια συμμαχία αντίπαλων εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αίγυπτου και του μισθοφορικού στρατού Wagner της Ρωσίας.

Με την κάλυψη του ψευτοσοσιαλισμού του Καντάφι στα τέλη των δεκαετιών του 1970 και του 1980, ο δικτάτορας διέλυσε τον πλούσιο σε πετρέλαιο ιδιωτικό τομέα της Λιβύης μέσω της διοίκησης των κρατικών εταιρειών, συντρίβοντας την ανεξάρτητη βάση εξουσίας των ανώτερων τάξεων, γράφει η βρετανική εφημερίδα. «Οι κρατικές επιχειρήσεις έγιναν δίκτυα πατρωνίας», εξηγεί ο Βόλφραμ Λάχερ, συν-συγγραφέας της πρόσφατα δημοσιευμένης συλλογής δοκιμίων, «Violence and Social Transformation in Libya».

