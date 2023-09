Λιβύη: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νεκροί από την κακοκαιρία Daniel – Στη Ντέρνα υπάρχουν παντού πτώματα

Δραματικές διαστάσεις παίρνει το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel από τη Λιβύη καθώς αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών και πλέον έχει ξεπεράσει τους 5.000.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ο αριθμός των νεκρών στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης έχει φτάσει στις 5.300. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών, της κυβέρνησης που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην ανατολική Λιβύη, ανέφερε ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Οι τοπικές ομάδες διάσωσης συνεχίζουν την έρευνα για αγνοούμενους», είπε ο Μοχάμεντ Αμπολμόσα, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, και κάλεσε σε «διεθνή παρέμβαση για βοήθεια στις προσπάθειες διάσωσης».

Μάλιστα περίπου το ένα τέταρτο της ανατολικής πόλης έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες.

«Γύρισα από τη Ντέρνα. Η καταστροφή είναι ολέθρια. Υπάρχουν παντού πτώματα. Στη θάλασσα, στις κοιλάδες, κάτω από κτίρια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και μέλος της επιτροπής εκτάκτων αναγκών, Χιτσέμ Τσκίουατ μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters.

«Ο αριθμός των πτωμάτων που έχει ανασυρθεί στη Ντέρνα είναι πάνω από 1.000», είπε ακόμα και προσέθεσε πως αναμένει ο αριθμός των νεκρών να είναι «πραγματικά, πραγματικά μεγάλος».

«Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι το 25% της πόλης έχει εξαφανιστεί. Πολλά, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει», κατέληξε.

More apocalyptic scenes emerging from Derna, Libya courtesy of ليبيا الأحرار

The scale and level of destruction is hard to comprehend. Local reports suggest that 25% of the city has been destroyed or severely damaged. Death toll now exceeds 3,500. pic.twitter.com/PnVyMyTh3x

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 12, 2023