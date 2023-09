Κακοκαιρία Daniel στη Λιβύη: «Κοντά στις 10.000 οι αγνοούμενοι» από τις πλημμύρες

Οι κατακλυσμιαίες βροχές και οι πλημμύρες στην Λιβύη έχουν προκαλέσει τον θάνατο «τεράστιου» αριθμού ανθρώπων που ανέρχεται σε χιλιάδες, ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (FICR).

Ο απολογισμός είναι ασαφής, δήλωσε ο Τάμερ Ραμαντάν από την Τύνιδα απευθυνόμενος στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στον ΟΗΕ στην Γενεύη.

«Οι ανθρωπιστικές ανάγκες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της λιβυκής Ερυθράς Ημισελήνου, ακόμη και τις δυνατότητες της κυβέρνησης», εξήγησε.

«Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση απηύθηνε έκκληση για διεθνή βοήθεια και εμείς επίσης θα απευθύνουμε αδιάκοπα έκκληση για επείγουσα βοήθεια» είπε.

Η καταιγίδα Daniel, που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές κυρίως σε Καρδίτσα, Βόλο και Λάρισα, έπληξε την Κυριακή της ανατολική Λιβύη και κυρίως τις παραλιακές ζώνες της περιοχής του Τζαμπάλ αλ-Αχνταρ και την περιοχή της Βεγγάζης, όπου επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας.



Στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης βρίσκονται οι σημαντικότερες πετρελαιοπηγές και οι τερματικοί πετρελαϊκοί σταθμοί της χώρας.

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) κήρυξε «κατάσταση ύψιστου συναγερμού» και «έχει διακόψει τις πτήσεις» ανάμεσα στις μονάδες παραγωγής, όπου η δραστηριότητα έχει μειωθεί δραστικά.

Περισσότερα από 1.000 πτώματα έχουν περισυλλεγεί στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης που επλήγη από πλημμύρες, δήλωσε υπουργός της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη, προσθέτοντας πως δεν είναι δυνατό να γίνει αυτή τη στιγμή γνωστός ο συνολικός απολογισμός, αλλά θα είναι πολύ υψηλός.

«Επέστρεψα από την Ντέρνα. Είναι μεγάλη καταστροφή. Πτώματα κείτονται παντού – στη θάλασσα, στις κοιλάδες, κάτω από τα κτίρια», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο Χισέμ Σκιουάτ, υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και μέλος της επιτροπής έκτακτης ανάγκης.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023