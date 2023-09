Κακοκαιρία Daniel: Φόβοι για πάνω από 2.000 νεκρούς από τις πλημμύρες

Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel και από τη Λιβύη. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που εξαφάνισαν κάτω από το νερό ολόκληρες γειτονιές στις παράκτιες πόλεις της βορειοαφρικανικής χώρας.

«Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί», δήλωσε σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masar ο επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης, που είναι εγκατεστημένη στη Βεγγάζη, Οσάμα Χαμάντ.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε δώσει εκπρόσωπος της παράλληλης κυβέρνησης, έκανε λόγο για τουλάχιστον 150 νεκρούς από τις πλημμύρες, που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στη Λιβύη, ωστόσο δεν περιλάμβανε την Ντέρνα, την πόλη που επλήγη χειρότερα από την κακοκαιρία και παραμένει δύσκολα προσβάσιμη από τις αρχές.

Βίντεο από την πόλη αυτή, που κυρήχθηκε ζώνη καταστροφής και κάνουν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν ανθρώπους να έχουν ανέβει στις στέγες των σπιτιών τους ή πάνω στα αυτοκίνητά τους στην προσπάθεια τους να σωθούν.

Local residents in Battah village, 34 km northeast of Al Marj town, make a distress call to emergency teams over the flooding caused by Storm Daniel which continues to wreak havoc in eastern #Libya pic.twitter.com/FhnH7mkoA4

— The Libya Observer (@Lyobserver) September 10, 2023