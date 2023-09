Πλημμύρες στη Λιβύη: Η Τουρκία στέλνει 3 αεροσκάφη με ομάδα διάσωσης και ανθρωπιστική βοήθεια

Η Τουρκία στέλνει τρία αεροσκάφη με ομάδα έρευνας και διάσωσης και ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Αγκυρα σήμερα Τρίτη, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα (στη φωτογραφία από το X, επάνω, ένα μικρό τμήμα της κατεστραμμένης πόλης Ντέρνα).

Η τουρκική αποστολή αποτελείται από 168 μέλη της AFAD (της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών) ειδικευμένα στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δυο οχήματα και δυο πλεούμενα, 170 σκηνές, κουβέρτες και άλλα είδη, ανέφερε αργότερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσω X (του πρώην Twitter).

Τα αεροσκάφη θ’ αναχωρήσουν για τη Βεγγάζη το πρωί, πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel ήταν καταστροφικό για τη Λιβύη καθώς πιστεύεται ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πλημμύρες που εξαφάνισαν κάτω από το νερό ολόκληρες γειτονιές στις παράκτιες πόλεις της.

«Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι οι νεκροί», δήλωσε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masar ο Οσάμα Χαμάντο, επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης που είναι εγκατεστημένη στη Βεγγάζη.

The storm Daniel leaves massive destruction on the main «Wassaa Balak» street in the Libyan city of Derna. 💔🇱🇾#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/abUeaHRN0q

