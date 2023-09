Τραγωδία στη Λιβύη: 25 νεκροί εξαιτίας καταιγίδας – Μεγάλες καταστροφές

Ισχυρή μεσογειακή καταιγίδα σάρωσε την ανατολική Λιβύη, προκαλώντας τον θάνατο 25 ανθρώπων, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, καθώς και καταστροφές σε σπίτια και δρόμους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να έχουν ανέβει στις στέγες των σπιτιών τους ή πάνω στα αυτοκίνητά τους στην προσπάθεια να λάβουν βοήθεια, καθώς η καταιγίδα Daniel έπληξε τις πόλεις Βεγγάζη, Σους, Αλ Μπάιντα, Αλ Μαρτζ και Ντέρνα προκαλώντας σφοδρές πλημμύρες.

WATCH: Man being swept away by floodwater in Libya

pic.twitter.com/eCcRx3gDBS

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 10, 2023