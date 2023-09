Τουρκία: Στους οκτώ ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη βορειοδυτική Τουρκία την Τρίτη, προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι διασώστες επί του πεδίου στην επαρχία Κιρκλαρελί, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, εντόπισαν την Πέμπτη το πτώμα ενός έκτου θύματος, που αναζητείτο εδώ και δύο ημέρες.

Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας ορισμένοι δρόμοι της οποίας μετατράπηκαν σε χείμαρρους.

Μάλιστα, η νυχτερινή καταιγίδα που έπληξε την Κωνσταντινούπολη πλημμύρισε σταθμό του μετρό και ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων από δημοτική βιβλιοθήκη, όπως μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ.

Τα θύματα των πλημμυρών στην επαρχία Κιρκλαρελί, που βρίσκονταν στην περιοχή για διακοπές, εντοπίστηκαν σε ξύλινα σπιτάκια που είχαν κατασκευαστεί χωρίς άδεια, καταμεσής του δάσους, όταν οι καταρρακτώδεις βροχές έπεσαν στην περιοχή.

BREAKING: Seven people died in northeastern Turkey as a result of the European flooding. Water rushed down Istanbul’s streets, affecting two thousand homes and businesses.

Flash floods took away bungalows and damaged campsites in Kirklareli. #TurkeyFloods #Istanbulfloods pic.twitter.com/JXkuFGxZm5

