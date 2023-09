Τουρκία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από πλημμύρες, οι 2 στην Κωνσταντινούπολη (συγκλονιστικά βίντεο)

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη εξαιτίας των ξαφνικών πλημμυρών τις οποίες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, μεταμορφώνοντας δρόμους της Κωνσταντινούπολης σε ασυγκράτητα ποτάμια, σύμφωνα με τις αρχές της Τουρκίας.

Η νυχτερινή καταιγίδα πλημμύρισε σταθμό του μετρό κι ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων από δημοτική βιβλιοθήκη, μετέδωσαν ΜΜΕ.

BREAKING: Significant flash flooding is being reported in Istanbul’s Başakşehir district, Turkey, after a severe thunderstorm dumped 130 mm [5 inches] of rain in just one hour. pic.twitter.com/ARXgrc0Jn8

