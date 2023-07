«Ελλάδα, βρισκόμαστε στο πλευρό σου» γράφει στα ελληνικά σε ανάρτησή του στο Twitter ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς και σημειώνει ότι «περισσότεροι από 450 πυροσβέστες και 7 αεροπλάνα από την ΕΕ επιχειρούν στην Ελλάδα».

Ειδικότερα, ο κ. Λέναρσιτς αναφέρει: «Περισσότεροι από 450 πυροσβέστες και 7 αεροπλάνα από την ΕΕ επιχειρούν στην Ελλάδα καθώς οι πυρκαγιές ξεφυτρώνουν σε όλη τη χώρα. Από αυτούς, 81 πυροσβέστες, 26 οχήματα και 3 αεροπλάνα βοηθούν τις τοπικές ομάδες να καταπολεμήσουν τις ακραίες πυρκαγιές στη Ρόδο. Ελλάδα, βρισκόμαστε στο πλευρό σου».

Over 450 firefighters and 7 airplanes from 🇪🇺 have been operating in #Greece as fires sprout across the country.

Out of these, 81 firefighters, 26 vehicles and 3 planes are helping local teams fight extreme #wildfires in #Rhodes.

Ελλάδα, βρισκόμαστε στο πλευρό σου. 🇪🇺🤝🇬🇷 pic.twitter.com/TYiXRIaPpD

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 23, 2023