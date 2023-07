Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο σερβιτόρος κρατώντας τον δίσκο με τα φαγητά μπαίνει στη θάλασσα, με το νερό να φτάνει λίγο πιο κάτω από τον λαιμό για να παραδώσει την παραγγελία στους πελάτες, οι οποίοι βρίσκονται πάνω σε ξύλινη πλατφόρμα.

Το βίντεο προκάλεσε όχι μόνο την επέμβαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και πολλών χρηστών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χρήστης στο Trip Advisor αναφέρει ότι «οι συνθήκες εργασίας ειδικά για τους σερβιτόρους είναι απαγορευτικές. Ας πάνε τα αφεντικά να κάνουν θαλάσσιο σέρβις Ελληνική σεζόν στα μεγαλεία σου».

«Εκμεταλλεύεστε την ανάγκη των εργαζομένων. Ντροπή» επισημαίνουν άλλοι και κάποιοι υπογραμμίζουν ότι «είναι το χειρότερο περιβάλλον. Δεν είναι σκλάβοι οι εργαζόμενοι, ζούμε στο 2023».

Στο facebook ένας χρήστης έγραψε για την «ξεφτίλα της «ανάπτυξης»» που «συμβαδίζει με τον εξευτελισμό που πρέπει να υποστεί ο σερβιτόρος για να σερβίρει τους «πελάτες»». Η επιθεώρηση εργασίας είναι πλέον, θεσμικά, μια ημιθανής υπηρεσία. Η προστασία του αιγιαλού .. αναζητείται ..Η προστασία της ανθρώπινης ζωής .. επίσης ..Welcome to Greece .. Welcome to Rhodes ..».

Κάποιοι είναι πιο αιχμηροί: «Το μέλλον της Ελλάδας σερβιτόρια οι τυχεροί μπράβοι ντίλερς, καθαρίστριες πόρνες οι αλλοι!»

Άλλος σημείωσε για τον εργαζόμενο: «Σερβιτόρος είναι;;; ή σκλαβος».

Άλλοι χρήστες στρέφονται και κατά των πελατών. «Αυτοί που παραγγέλνουν δεν ντρέπονται;» έγραψε ένας.

«Ακόμα χειρότεροι οι πελάτες που πάνε»

Εργασιακός μεσαίωνας

Σημειώνεται ανάμεσα στους επικριτές είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επισιτισμού – Τουρισμού, Γιώργος Χότζογλου, ο οποίος μιλώντας στο enikos.gr είπε πως «είναι απάνθρωπο» και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δηλαδή πρέπει να φοράμε στολή δύτη για να σερβίρουμε;».

«Πρόκειται για εργασιακό μεσαίωνα και ακόμη και αν γνώριζε τη συγκεκριμένη πρακτική ο εργαζόμενος όταν πήγε να πιάσει δουλειά και να προσληφθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει καθεστώς, ούτε και είναι φυσιολογικό όλο αυτό» υποστήριξε ο κ. Χότζογλου.