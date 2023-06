Νέο σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο Ιλινόις των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 17 είναι τα θύματα των πυροβολισμών που έπεσαν έξω από ένα μικρό εμπορικό κέντρο στην περιοχή Γουίλοουμπρουκ της κομητείας DuPage του Ιλινόι.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 12:30 π.μ. της Κυριακής, όταν έπεσαν πυροβολισμοί κοντά στη διασταύρωση της Honeysuckle Rose Lane και του Route 83 (Kingery Highway) στην κομητεία DuPage.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι άγνωστοι αντάλλαξαν πυρά έξω από ένα μικρό εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή είχαν συγκεντρωθεί 200 έως 300 άτομα. Αρκετά θύματα φέρονται να είναι σοβαρά τραυματισμένα.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για το περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ μέσα σε μια ημέρα, καθώς νωρίτερα ένοπλος άνοιξε πυρά σε φεστιβάλ στην Ουάσιγκτον με 2 νεκρούς και 3 τραυματίες.

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa

— Insider Corner (@insidercnews) June 18, 2023