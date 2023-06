Η Έμμα, την οποία την βρίσκει κανείς ως @mingus.mingus στο TikTok, έρχεται να ταράξει τα νερά, καθώς ισχυρίζεται ότι ο φίλος της, την απάτησε με τη μητέρα του ενώ… έβγαιναν ραντεβού.

Στο κλιπ πέντε δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα με 5,4 εκατομμύρια προβολές, η Έμμα κοιτάζει την κάμερα και λέει: «ο πρώην μου με απατά με τη μητέρα του. Είναι κάτι για το οποίο μάλλον πρέπει να πάω για θεραπεία και όχι κάτι για το οποίο απλώς να αστειεύομαι με τους φίλους μου».

Η TikToker έγραψε στη λεζάντα του viral βίντεο. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για την υπόθεση, αφήνοντας πολλούς θεατές να θέλουν να μάθουν περισσότερα.

«Παρακαλώ εξηγήστε. Χάνω τον ύπνο μου λόγω αυτής της ανάρτησης» έγραψε κάποιος. «Πώς το ανακάλυψες αυτό;» είπε ένας άλλος. «Πλησίασα πιο κοντά στο τηλέφωνο για να βεβαιωθώ ότι τα διάβαζα σωστά» παραδέχτηκε ένας ακόμη.

«Μήπως κατά τύχη το όνομά του είναι Οιδίποδας;» έγραψε ένα άτομο, αναφερόμενος στον μυθικό Έλληνα βασιλιά που σκότωσε τον πατέρα του και παντρεύτηκε τη μητέρα του.

«Τίποτα δεν θα μπορούσε να με προετοιμάσει για αυτό» μοιράστηκε ένας άλλος. Ενώ κάποιος άλλος συνέστησε: «Νομίζω ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στην κατάσταση πρέπει να πάνε για θεραπεία».

Η New York Post απευθύνθηκε στην Emma για σχόλιο καθώς παρόμοιο σκηνικό είχε συμβεί και στο παρελθόν.

Σε ένα κλιπ του Νοεμβρίου 2021, η Emma δημοσίευσε ότι ένας πρώην φίλος της έκανε σεξ με τη μαμά του αλλά και την αδερφή του. «Δεν γνώριζα παρά μόνο αφού χωρίσαμε. Σκέφτηκε ότι έτσι θα με κάνει να θέλω να μείνω lol» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο. «Ήταν απλά περίεργοι» πρόσθεσε σε ένα σχόλιο.

Εν τω μεταξύ, μια TikToker λέει ότι τσάκωσε τον φίλο της αφού τον εντόπισε να συναναστρέφεται με μια άλλη γυναίκα στο «Are We Dating the Same Guy?», μια ομάδα στο Facebook που έχει σχεδιαστεί για άτομα που είναι ύποπτα ότι απατούν συντρόφους.

«Πίνω ένα μπουκάλι κρασί στον καναπέ του φίλου μου ενώ εκείνος πλένει τα πιάτα, επειδή μόλις ανακάλυψα στα social media μπροστά σε 35.000 ανθρώπους ότι με απάτησε», έγραψε στη λεζάντα το κλιπ της.

