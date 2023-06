Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, δεν χρειάστηκε παρά μόνο μια ταινία, το «Σαν Φρανσίσκο ώρα μηδέν» (Vanishing Point), ώστε ο ηθοποιός Μπάρι Νιούμαν, που πέθανε την σε ηλικία 92 ετών, να γράψει Ιστορία.

Παίζοντας τον Κοβάλσκι, έναν σιωπηλό πρώην αστυνομικό που για κάποιους λόγους εγκατέλειψε το Σώμα και ζει πλέον μεταφέροντας αυτοκίνητα από την μια άκρη της Αμερικής στην άλλη, ο Νιούμαν έφτιαξε έναν ρόλο που τον μετέτρεψε σε σύμβολο αντίδρασης και επαναστατικότητας.

Στην υπέροχη αυτή ταινία, ο Κοβάλσκι για τον οποίο δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα (αλλά σιγά- σιγά μαθαίνουμε), θα έρθει αντιμέτωπος με τον νόμο, από την στιγμή που δέχεται να μεταφέρει από το Ντένβερ στο Σαν Φρανσίσκο και μέσα σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, μια Dodge Challenger. Το ασταμάτητο ταξίδι του στην καρδιά της Αμερικής σου δίνει την αίσθηση ότι ο ίδιος ο Κοβάλσκι ξέρει ότι αυτό το ταξίδι μπορεί να του κοστίσει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της ζωής του. Αλλά θα παλέψει για να εξασφαλίσει ότι, αν αυτό είναι το τέλος, θα φύγει με τους δικούς του όρους.

Παραγωγής 1971, η ταινία του Ρίτσαρντ Σαράφιαν αγαπήθηκε για τον αέρα επαναστατικότητας που καθόλη την διάρκειά της μεταφέρει και σήμανε μια πολύ καλή αρχή για τον Μπάρι Νιούμαν που είχε ήδη πρωταγωνιστήσει σε μια εξίσου ενδιαφέρουσα ταινία, τον «Δικηγόρο» (The lawyer, 1970). Ωστόσο, παρά τις εμφανίσεις του σε κάποιες ταινίες που επίσης έκαναν αίσθηση (αν και μικρότερη), τον «Ασύλληπτο φυγάδα» (Fear is the key), τον «Ανθρωπό μας από το Σάλτσμπουργκ» (The Salzburg Connection) και άλλες, ο Μπάρι Νιούμαν δεν έγινε ποτέ μεγάλο όνομα του κινηματογράφου και στην πραγματικότητα παρέμεινε μέχρι το τέλος ο ηθοποιός της «μιας ταινίας».

Πάντα στην δεκαετία του 1970, ο Νιούμαν επανέλαβε στην τηλεόραση τον ρόλο του ηθικού και πεισματάρη δικηγόρου Τόνι Πετροτσέλι που είχε παίξει στον κινηματογραφικό «Δικηγόρο». Και πράγματι, αυτή η σειρά, «Petrocelli» (1974- 1976) ανήκει στις μεγάλες στιγμές της καριέρας του. Είναι επίσης η μόνη δουλειά του για την οποία διακρίθηκε: υπήρξε υποψήφιος για το ΕΜΥ και στις Χρυσές Σφαίρες.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης (7 Noεμβρίου 1930), ο Νιούμαν παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στο κολέγιο δίπλα στον διάσημο εκπαιδευτή υποκριτικής Λι Στράσμπεργκ ο οποίος τον ενέπνευσε να γίνει ηθοποιός. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Brandeis και υπηρέτησε στο στρατό, ο Nιούμαν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει με τον παλιό του δάσκαλο. Ετσι μπήκε στον χώρο του θεάτρου και αργότερα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Ο Νιούμαν αποσύρθηκε από τον χώρο του θεάματος το 2015. Τελευταία του ταινία είναι το οικογενειακό δράμα «Raise Your Kids on Seltzer» ενώ ανάμεσα στις ελάχιστες που γύρισε τα τελευταία 20 χρόνια ανήκει και ο «Εγγλέζος» του Στίβεν Σόντερμπεργκ.