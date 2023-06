Ένα σοκαριστικό τροχαίο κατέγραψε η κάμερα αστυνομικού στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Όπως θα δείτε στα πλάνα, Ι.Χ όχημα συγκρούεται με γερανό οδικής βοήθειας με αποτέλεσμα να βρεθεί στον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα και να καταλήξει να συγκρούεται με άλλο αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο, ενώ οι αρχές βρίσκονταν ήδη εκεί για να απομακρύνουν όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας.

Η 20χρονη οδηγός του IX υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς ωστόσο η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Δείτε το βίντεο με τη σύγκρουση:

A driver survived with serious injuries after hitting a tow truck ramp off a highway in Georgia. Police were on scene for another crash when bodycam video captured the moment. pic.twitter.com/VYZ9VfiSJk

— CNN (@CNN) May 31, 2023