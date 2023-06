Ένα «βουνό» από κλεμμένα ποδήλατα ανακαλύφθηκε στον κήπο ενός σπιτιού στην Οξφόρδη της Αγγλίας από την… Google Earth.

Αστυνομικοί επισκέφτηκαν το σπίτι που ανήκε σε έναν άντρα την περασμένη Πέμπτη όταν βρέθηκαν στη θέα των εκατοντάδων δικύκλων.

Ο 54χρονος ιδιοκτήτης συνελήφθη ως ύποπτος για διακίνηση και κατοχή των κλοπιμαίων και έπειτα κατόπιν έρευνας αφέθηκε ελεύθερος .

Σύμφωνα με την Mirror, εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε: «Ένας μεγάλος αριθμός ποδηλάτων, που πιστεύεται ότι είναι κλεμμένα, ανακτήθηκε από το ακίνητο. Οι αστυνομικοί βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας αυτών των ποδηλάτων».

