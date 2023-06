Δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του, ο Άντριου Τέιτ παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στο BBC. Ο γνωστός για τις μισογυνίστικες απόψεις του influencer απέρριψε κάθε κατηγορία, που του προσάπτουν, για βιασμό, διακίνηση ανθρώπων και εκμετάλλευση γυναικών και μάλιστα στράφηκε εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου, κατηγορώντας το πως επινόησε μία γυναίκα με το ψευδώνυμο Σόφι, που έδωσε ανώνυμη συνέντευξη στο BBC νωρίτερα φέτος.

Η εν λόγω γυναίκα, δήλωσε στην εκπομπή «File on Four» του BBC Radio 4 ότι ακολούθησε τον Τέιτ στη Ρουμανία, έχοντας πιστέψει ότι την αγαπούσε. Εκεί, την υποχρέωσαν να εργαστεί σε ιστοσελίδες κάμερας και να κάνει τατουάζ στο σώμα της το όνομα του Τέιτ.

«Σας κάνω τη χάρη με το να βρίσκομαι εδώ και σας δίνω σημασία. Σας λέω ότι αυτή η Σόφι, που έχει επινοηθεί από το BBC δεν έχει πρόσωπο και κανείς δεν ξέρει ποια είναι. Εγώ ξέρω», ανέφερε ο Τέιτ.

Η Σόφι, σύμφωνα με το BBC, βοηθάει τώρα τους Ρουμάνους εισαγγελείς στην έρευνα.

Στη συνέχεια, ο Τέιτ ρωτήθηκε για το αν οι αμφιλεγόμενες απόψεις του για τις γυναίκες κάνουν κακό στους νέους ανθρώπους και ισχυρίστηκε ότι «πράττει υπό την εντολή του Θεού για να κάνει καλά πράγματα».

Μάλιστα, αρνήθηκε ότι χειραγωγούσε τις γυναίκες, παρότι σε έκδοση του διαδικτυακού μαθήματος προπόνησής του, στο Hustlers University, ανέφερε ότι η δουλειά του ήταν «να γνωρίσω μια κοπέλα, να βγω μερικά ραντεβού, να κοιμηθώ μαζί της, να την κάνω να με ερωτευτεί σε σημείο που να κάνει ό,τι της πω, και μετά να την βάλω σε μια κάμερα για να γίνουμε πλούσιοι μαζί».

«Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Είμαι πραγματικά μια δύναμη για το καλό στον κόσμο. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε αυτό ακόμα, αλλά θα το καταλάβετε τελικά. Και πραγματικά πιστεύω ότι ενεργώ υπό την καθοδήγηση του Θεού για να κάνω καλά πράγματα και θέλω να κάνω τον κόσμο καλύτερο», αποκρίθηκε ο ίδιος.

Ερωτώμενος για τις οργανώσεις, που τον κατηγορούσαν ότι ευθύνεται για τα αυξημένα περιστατικά επιθέσεων σε κορίτσια και παρενόχλησης γυναικών εκπαιδευτικών,ξεκαθάρισε: «Ποτέ, μα ποτέ δεν ενθάρρυνα μαθητή να επιτεθεί σε δάσκαλο, άνδρα ή γυναίκα, ποτέ. Προωθώ τη σκληρή δουλειά, την πειθαρχία. Είμαι αθλητής, κηρύττω την καταπολέμηση των ναρκωτικών, κηρύττω τη θρησκεία, κηρύττω την απαγόρευση του αλκοόλ, κηρύττω την απαγόρευση του εγκλήματος με μαχαίρι. Σε κάθε πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας είμαι αντίθετος».

Andrew Tate challenged on misogyny and manipulation in combative BBC interview while under house arrest in Romania https://t.co/29MAkTUai1

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 1, 2023