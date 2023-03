Αποφυλακίστηκαν ο γνωστός ως «τοξικός και μισογύνης ινφλουένσερ», Άντριου Τέιτ, ο αδερφός του Τρίσταν και οι δύο Ρουμάνες συνεργοί τους, τα επονομαζόμενα «αγγελάκια», η 32χρονη Λουάνα Ραντού και η 28χρονη Τζορτζίνα Ναγκέλ, που βρίσκονταν σε φυλακή της Ρουμανίας από τον περασμένο Δεκέμβριο όταν συνελήφθησαν με τις κατηγορίες για trafficking, βιασμό αλλά και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα ο 36χρονος Τέιτ και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι του είχαν εμφανιστεί σε ακρόαση για την καταβολή εγγύησης, ελπίζοντας να βγουν από τη φυλακή μετά από σχεδόν τρεις μήνες και να μεταφερθούν κατ’ οίκον περιορισμό κι ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Το αίτημα απορρίφθηκε την Τετάρτη και οι τέσσερις άσκησαν έφεση. Το Εφετείο του Βουκουρεστίου αποφάσισε την Παρασκευή ότι τα αδέρφια και οι δύο φερόμενες συνεργοί θα αποφυλακιστούν και θα τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ένας εκπρόσωπος των αδελφών Τέιτ, δήλωσε εκ μέρους τους στη MailOnline, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι το ρουμανικό δικαστικό σύστημα ενέκρινε την προσφυγή του Άντριου και του Τριστάν Τέιτ κατά της απόφασης παράτασης της προφυλάκισής τους. Θα τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό όσο συνεχίζεται η έρευνα. Ευχαριστούμε τον δικαστή και τα δικαστήρια που επέτρεψαν στους αδελφούς να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ανέφερε αρχικά.

«Και τα δύο αδέρφια ανυπομονούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στη Ρουμανία και θέλουν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους σε όλους τους υποστηρικτές τους, που στάθηκαν δίπλα τους αυτό το διάστημα. Θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για να καθαρίσουν το όνομά τους από αυτές τις κατασκευασμένες κατηγορίες. Ωστόσο, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», προσέθεσε.

Και οι τέσσερις έχουν διαταχθεί να παραμείνουν στο κτίριο όπου διαμένουν, εκτός εάν δοθεί άδεια εξόδου από τις δικαστικές Αρχές.

Πριν γίνει γνωστό ο Άντριου Τέιτ έκανε μία ανάρτηση με νόημα στα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στο τέλος, δεν θα θυμόμαστε τα λόγια των εχθρών μας, αλλά τη σιωπή των φίλων μας».

“In the end, we will remember not the words of our enemies,

but the silence of our friends.”

— Andrew Tate (@Cobratate) March 31, 2023