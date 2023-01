Ο τοξικός και μισογύνης influencer Άντριου Τέιτ μιλά για πρώτη φορά μετά τη φυλάκισή του στη Ρουμανία για εμπορία ανθρώπων.

Ο επιχειρηματίας και ο αδελφός του συνελήφθησαν, επειδή φέρονται να εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων. Μέχρι στιγμής, και οι δύο παραμένουν προφυλακισμένοι με την έφεσή τους για αποφυλάκιση να έχει απορριφθεί.

Η νομική ομάδα του Τέιτ παλεύει για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησής του, καθώς η έρευνα συνεχίζεται, ενώ είναι πλέον γνωστό ότι ο Τέιτ μπορεί πλέον να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους «θαυμαστές» του από τη φυλακή.

Μάλιστα, ο ίδιος το επιβεβαίωσε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Επιτέλους με αφήνουν να λαμβάνω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

Ο «τοξικός» influencer έγραψε στη συνέχεια ένα γράμμα με τίτλο: «Το πρώτο μου email από τη φυλακή», στο οποίο περιγράφει πώς είναι το κελί του και πώς περνάει τις μέρες του από τότε που συνελήφθη μαζί με τον αδελφό του.

Σύμφωνα με τον Τέιτ, η φυλάκισή του είναι άδικη και παρά τις προσπάθειές τους, δεν μπορούν να τον λυγίσουν. «Προσπαθούν να με ‘’σπάσουν’’. Με πέταξαν μέσα σε ένα κελί χωρίς φως. Οι κατσαρίδες, οι ψείρες και οι κοριοί είναι οι μόνοι μου φίλοι τη νύχτα. Όταν οι φρουροί με μεταφέρουν από και προς την αίθουσα του δικαστηρίου, παραμένω απόλυτα ήρεμος. Ο απόλυτος σεβασμός μου προς όλους γύρω μου είναι η πράξη της απόλυτης εξέγερσής μου. Δεν μπορούν να με λυγίσουν. Οι φρουροί μου γνωρίζουν ότι είμαι αθώος. Ξέρουν ότι είναι άδικο».

Τέλος, ο ίδιος γράφει: «Βλέπουν ότι δεν θα λυγίσω ποτέ και σέβονται την αποφασιστικότητά μου. Σας παρακαλώ να είστε μαζί μου ανά πάσα στιγμή. Αυτός είναι ο δρόμος του Wudan».

They are trying to break me.

Thrown inside a cell without light.

Cockroaches, lice, and bed bugs are my only friends at night.

When the guards bring me to and from the courtroom, I stay absolutely respectful.

They try to pour hatred into my heart.

— Andrew Tate (@Cobratate) January 24, 2023