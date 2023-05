Δύο πράκτορες των ιταλικών μυστικών υπηρεσιών και ένας συνταξιούχος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας ήταν μεταξύ των τεσσάρων θυμάτων της τραγωδίας στη λίμνη Ματζόρε στη βόρεια Ιταλία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για τους Ιταλούς Claudio Alonzi 62 ετών και Tiziana Barnobi 53 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και ο Ισραηλινός Shimoni Erez 50 ετών

Η Anya Bozhkova, η 50χρονη Ρωσίδα σύζυγος του καπετάνιου του σκάφους, έχασε επίσης τη ζωή της.

Όπως αναφέρει το BBC, το σκάφος με περισσότερους από 20 τουρίστες και πλήρωμα βυθίστηκε λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τα ιταλικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, το σκάφος μετέφερε περίπου 25 άτομα όταν αναπτύχθηκε καταιγίδα πάνω από τη λίμνη, η οποία αργότερα μετατράπηκε σε “μικρό τυφώνα”.

Το σκάφος μήκους 16 μέτρων ανατράπηκε και βυθίστηκε το βράδυ της Κυριακής μεταξύ των πόλεων Sesto Calende και Arona. Όλοι οι επιβαίνοντες έπεσαν στο νερό, αλλά πολλοί από τους επιβάτες κολύμπησαν στην ακτή ή διασώθηκαν από άλλα σκάφη. Δύτες και ένα ελικόπτερο έσπευσαν να βοηθήσουν στην έρευνα στο νότιο άκρο της λίμνης, ενώ πολλά ασθενοφόρα και ένα αεροσκάφος παρέστησαν στο σημείο.

Ένα βίντεο που μοιράστηκαν οι πυροσβέστες έδειχνε καρέκλες και άλλα συντρίμμια να επιπλέουν στα φουρτουνιασμένα νερά. Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

