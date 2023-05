Αναστάτωση προκλήθηκε στο Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες.

Σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος.

Σύμφωνα με το Skynews, η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη και η έρευνα για την εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος συνεχίζεται.

Λόγω του περιστατικού, οι δρόμοι γύρω από την πρωθυπουργική κατοικία αποκλείστηκαν.

Η σιδερένια πύλη, που εμποδίζει την πρόσβαση στον δρόμο όπου βρίσκεται το γραφείο και η κατοικία του πρωθυπουργού, τοποθετήθηκε το 1989 για λόγους ασφαλείας.

BREAKING: One person has been arrested after a car hit the main gates of Downing Street. Latest: https://t.co/Q2z39uqqd2 https://t.co/oCru0LDXvt — Sky News (@SkyNews) May 25, 2023

Armoured cars seen leaving back of Number 10 moments ago after car crashes into Downing Street gate. pic.twitter.com/EAKVu0xwoQ — George Grylls (@georgegrylls) May 25, 2023