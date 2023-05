Σοκ προκαλεί το βίντεο με τη συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους f-18 το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σαραγόσα της Ισπανίας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter, το αεροσκάφος κινείται ανεξέλεγκτα μέχρι που τελικά καταλήγει στο έδαφος και τελικά τυλίγεται στις φλόγες.

Ο πιλότος πρόλαβε και χρησιμοποίησε το σύστημα αυτόματης εκτίναξης, πριν τη συντριβή του F-18. Αμέσως μετά τον εντοπισμό του, ο χειριστής του μαχητικού αεροσκάφους μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει σοβαρά τραύματα στα πόδια.

Σύμφωνα με το NEXTA, παρουσιάστηκαν «προβλήματα» κατά τη διάρκεια πτήσης επίδειξης και δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της συντριβής.

F-18 fighter jet crashed in Spain

During a demonstration flight, «some problems» occurred in the plane.

The pilot managed to eject, his life was not in danger, but he was taken to the hospital with leg injuries.

It is reported that none of the people nearby were injured. pic.twitter.com/lwpPo73sd4

— NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2023