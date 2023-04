Τρεις χειριστές επιθετικών ελικοπτέρων του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν τα αεροσκάφη τους συνετρίβησαν στην κεντρική Αλάσκα καθώς επέστρεφαν από εκπαιδευτική πτήση, ανέφερε αργά το βράδυ της Πέμπτης (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη πηγές προσκείμενες στις ένοπλες δυνάμεις.

Τα δυο Apache AH-64, με βάση το Φορτ Γουέινραϊτ, «συνετρίβησαν (…) κοντά στο Χίλι, στην Αλάσκα, καθώς επέστρεφαν από εκπαιδευτική πτήση», ανέφερε νωρίτερα η διοίκηση της 11ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του αμερικανικού στρατού σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σωστικά συνεργεία «βρίσκονται επί τόπου. Για το συμβάν διενεργείται έρευνα και θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», συνέχιζε η ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει αν ή πόσα θύματα υπάρχουν, ούτε τα αίτια του δυστυχήματος.

Τα Απάτσι έχουν διμελή πληρώματα, αποτελούμενα από τον πιλότο και τον χειριστή των αισθητήρων και των όπλων.

Δεν είναι γνωστό σε αυτό το στάδιο αν ο τέταρτος στρατιωτικός τραυματίστηκε ή αν είναι σώος.

Breaking news: Three Army helicopter pilots are dead after two Apaches crashed in central Alaska while returning from a training mission, according to military officials. https://t.co/KId83ntEvf

— The Washington Post (@washingtonpost) April 28, 2023