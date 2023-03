Δύο ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού Black Hawk συνετρίβησαν κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης το βράδυ της Τετάρτης στην κομητεία Τριγκ του Κεντάκι, ανέφεραν αξιωματούχοι σε ανακοίνωσή τους.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Andy Beshear είπε ότι είναι «κακά τα νέα» ενώ «αναμένεται να ανακοινωθούν θάνατοι από τις πρώτες αναφορές για συντριβή ελικοπτέρου».

«Η κατάσταση των μελών του πληρώματος είναι άγνωστη αυτή τη στιγμή», δήλωσε σε δήλωση η Nondice Thurman, εκπρόσωπος του Γραφείου Δημοσίων Υποθέσεων του Fort Campbell. «Η διοίκηση επικεντρώνεται επί του παρόντος στη φροντίδα των στρατιωτικών και των οικογενειών τους».

Τα ελικόπτερα Black Hawk της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας βρίσκονταν σε «αποστολή ρουτίνας στο πλαίσιο εκπαίδευσης» όταν συνετρίβη περίπου στις 22:00 τοπική ώρα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες όταν είναι διαθέσιμες», είπε ο Beshear. «Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλους».

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023