Σοκάρει το βίντεο με την τρομακτική καραμπόλα που σημειώθηκε στην Ουγγαρία, λόγω ανεμοθύελλας, το Σάββατο 11/3.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Μ1 κοντά στο χωριό Χερκεγκάλομ, ενώ ενεπλάκησαν 42 οχήματα, συγκεκριμένα 5 φορτηγά και 37 αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ ένας 44χρονος έχασε τη ζωή του και 39 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 10 παιδιά. Σημειώνεται πως οι 12 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Στην περιοχή της καραμπόλας έσπευσαν τέσσερα ελικόπτερα και 16 ασθενοφόρα ενώ πυροσβέστες επιχείρησαν να κατασβέσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε λόγω της σύγκρουσης των οχημάτων.

Στο βίντεο από τη στιγμή που ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα πέφτει πάνω στα υπόλοιπα αποτυπώνεται το μέγεθος της καραμπόλας.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα.

#BREAKING #HUNGARY #HONGRIE #HUNGRIA

🔴 HUNGARY :#VIDEO MOMENT OF TERRIFYING ACCIDENT INVOLVING 42 CARS NEAR BUDAPEST!

42 car pile up occured on a Hungarian highway.

At least 1 died, 39 injured, -10 seriously-.#BreakingNews #UltimaHora #Budapest #Accident #Accidente #Baleset pic.twitter.com/7Yncafsvr5

— LoveWorld (@LoveWorld_Peopl) March 13, 2023