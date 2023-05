Τα επίσημα πορτρέτα μετά τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ‘ παρουσίασε χθες το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το βασικό πορτρέτο απεικονίζει το νέο μονάρχη στην Αίθουσα του Θρόνου με όλα τα σύμβολα της εξουσίας του Στέμματος. Το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου τον δείχνει ως έναν «μονάρχη που ξέρει τι του γίνεται», περιτριγυρισμένο από «τους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να βασιστεί», δήλωσε χθες το βράδυ ένας βασιλικός εμπειρογνώμονας.

Τη Δευτέρα δόθηκε στη δημοσιότητα η πρώτη σειρά φωτογραφιών της νέας βασιλικής οικογένειας, οι οποίες αποκαλύπτουν τη νέα, «αδυνατισμένη» μοναρχία του βασιλιά, με τη «σκληρά εργαζόμενη και σεβαστή» αδελφή του, την πριγκίπισσα Άννα, και την αγαπημένη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα σταθερά στο πλευρό του.

Και για να σηματοδοτήσει τη βασιλεία του ως αρχηγός του κράτους, ο 74χρονος μονάρχης παρουσιάστηκε σε ένα νέο, εντυπωσιακό ατομικό πορτρέτο ώστε να τιμήσει την ιστορική στέψη του.

«Αυτό είναι ένα ισχυρό πορτρέτο ενός μονάρχη που έχει τη γνώμη του και είναι πολύ έμπειρος», δήλωσε χθες το βράδυ στη MailOnline ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Richard Fitzwilliams.

Ο κ. Fitzwilliams σημείωσε ότι η εγγύτητα της πριγκίπισσας Άννας με τον βασιλιά στο ομαδικό πορτρέτο «δεν είναι τυχαία», προσθέτοντας πως το ότι είναι «έμπειρη και εργατική» θα έχει γίνει αντιληπτό από τον Κάρολο.

Συμπλήρωσε ότι η βασίλισσα Καμίλα φορώντας το στέμμα στο ατομικό της πορτρέτο φαινόταν «πιο χαλαρή και άνετη» απ’ ό,τι στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης, την οποία παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Ο Fitzwilliams δήλωσε ότι το ομαδικό πορτρέτο των εργαζόμενων βασιλικών δείχνει «τους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να βασιστεί ο βασιλιάς». «Οι απόντες (σ.σ.: Χάρι, Άντριου), όλοι γνωρίζουν τους λόγους γι’ αυτό» έγραψε.

Σημειώνοντας ότι η οικογενειακή φωτογραφία περιλάμβανε μόνο τέσσερα άτομα κάτω των 70 ετών, ο Fitzwilliams είπε πως αυτό θα αποτελέσει «πρόκληση» για τον βασιλιά στο μέλλον, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει «πόσο «αδυνατισμένη» θέλει να είναι η μοναρχία».

Ο Fitzwilliams δήλωσε ότι η πριγκίπισσα Άννα που τοποθετείται δίπλα στον αδελφό της βασιλιά Κάρολο, είναι «πολύ σημαντική» και «δείχνει ότι την εκτιμά πολύ και ότι θα βασίζεται σε αυτήν».

An official portrait following the Coronation of King Charles III and Queen Camilla on 6th May. pic.twitter.com/lcOrkVGsd7

«Το ότι η πριγκίπισσα Άννα βρίσκεται δίπλα στον βασιλιά δεν είναι τυχαίο. Είναι έμπειρη και εργατική. Η Άννα ξέρει τα κατατόπια. Ο βασιλιάς γνωρίζει πόσο δημοφιλής είναι, οπότε δεν είναι τυχαίο ότι η αδελφή του βρίσκεται δίπλα του.

Δείχνει πολύ πόσο την εκτιμά και πόσο πολύ θα στηριχθεί σε αυτήν. Ο κόσμος ξέρει ποια είναι και τη σέβεται, κι αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Και ο φωτογράφος Hugo Burnand, ο οποίος τράβηξε τα πορτρέτα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ το Σάββατο, μιλώντας στην Telegraph είπε πως οι φωτογραφίες ήταν μια «οικογενειακή στιγμή».

Ο Burnard βγάζει βασιλικά πορτρέτα για περισσότερες από δύο δεκαετίες, έχοντας φωτογραφίσει επίσης τους γάμους του Καρόλου και της Καμίλα στο Κάστρο του Ουίνδσορ το 2005, και του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο παλάτι του Μπάκιγχαμ το 2011.

Ο βασιλιάς Κάρολος χαρακτήρισε χθες τους εορτασμούς για τη στέψη του ως «το μεγαλύτερο δυνατό δώρο», εκφράζοντας τις «ειλικρινείς ευχαριστίες του προς το έθνος που την έκανε μια τόσο ξεχωριστή περίσταση».

Μεταξύ των επίσημων πορτρέτων που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα ήταν και ένα που απαθανατίζει τον βασιλιά σε πλήρη ενδυμασία, ο οποίος φορά το αυτοκρατορικό κρατικό στέμμα και κρατά τη σφαίρα και το σκήπτρο με τον σταυρό.

Αντιγράφοντας το διάσημο πορτρέτο της στέψης του 1953 της εκλιπούσας μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ο Κάρολος είναι καθιστός φορώντας το αυτοκρατορικό κρατικό στέμμα.

Στο δεξί του χέρι κρατάει το σκήπτρο του ηγεμόνα με σταυρό που φέρει το υπέροχο διαμάντι Cullinan I, και στο αριστερό του χέρι τη σφαίρα του ηγεμόνα, που συμβολίζει ότι η δύναμή του προέρχεται από τον Θεό.

Το αυτοκρατορικό κρατικό στέμμα έχει τρεις πολύ μεγάλους λίθους και περιβάλλεται από 2.868 διαμάντια, 17 ζαφείρια, 11 σμαράγδια και 269 μαργαριτάρια.

Εν τω μεταξύ, το σκήπτρο του ηγεμόνα με σταυρό χρονολογείται από το 1661 και περιλαμβάνει μια χρυσή ράβδο και ένα τεράστιο διαμάντι σε σχήμα σταγόνας, το Cullinan I ή το Αστέρι της Αφρικής, το οποίο ζυγίζει 530,2 καράτια.

Ο βασιλιάς φοράει, επίσης, το κληρονομικό του ράσο, κατασκευασμένο από μωβ μεταξωτό βελούδο και κεντημένο με χρυσό, το οποίο φορέθηκε για πρώτη φορά από τον παππού του, βασιλιά Γεώργιο ΣΤ’ το 1937.

Έχει το κολάρο του τάγματος της καλτσοδέτας και το ιστορικό διαμαντένιο «Lesser George» που κρέμεται από αυτό και φορέθηκε για πρώτη φορά από τον Γεώργιο Γ΄.

An official portrait of Her Majesty The Queen following her Coronation on 6th May.

📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/XqCYC1jqik

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023