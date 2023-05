Οι εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων συνεχίζονταν χθες Κυριακή στον δυτικό Καναδά, εξαιτίας της συνεχιζόμενης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με το σύνολο των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους να πλησιάζει πλέον τους 30.000 μέσα σε λίγες ημέρες, κατάσταση «άνευ προηγουμένου» σε αυτή την περίοδο του έτους.

Το Σάββατο, οι αρχές στην επαρχία Αλμπέρτα αναγκάστηκαν να κηρύξουν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και διέταξαν την εσπευσμένη απομάκρυνση κάπου 25.000 κατοίκων.

Χθες Κυριακή το απόγευμα παρέμεναν ενεργές 107 πυρκαγιές σε δάση και εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση σε όλη την επαρχία, εκ των οποίων 28 δεν ελέγχονταν από τους πυροσβέστες.

«Είχαμε κάποιες ελαφριές βροχές κατά τόπους, στο νότιο τμήμα της επαρχίας», εξήγησε η Κρίστι Τάκερ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της επαρχίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Κυριακή στην Έντμοντον.

«Αυτό επέτρεψε στους πυροσβέστες να επιχειρήσουν πιο επιθετικά σε κάποιες ζώνες όπου δεν είχαν μπορέσει να προσεγγίσουν, εξαιτίας της ακραίας συμπεριφοράς των πυρκαγιών», πρόσθεσε η ίδια, εκφράζοντας ανακούφιση για αυτή την «καλή είδηση».

Όμως αυτή η νηνεμία «δυστυχώς» δεν αφορά το βόρειο τμήμα της επαρχίας, όπου οι συνθήκες παραμένουν πολύ δύσκολες, τόνισε η κυρία Τάκερ.

Good morning from Canada. Here is a look at the fire near Edson, Alberta. She jumped right over that river.

Thanks to the subscriber that sent this amazing footage.🙏🍻

New podcast out this morning discussing this and more. Available to everyone. #wildfire pic.twitter.com/95XHeTN8uJ

— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 6, 2023