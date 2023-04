Ελλάδα

Οι Βέλγοι «σταρ» δικηγόροι του Αλέξη Γεωργούλη και η Ελληνίδα συνήγορος

Το who is who της νομικής ομάδας του Αλέξη Γεωργούλη, που βρίσκεται στο στόχαστρο μετά την καταγγελία για «βιασμό και σωματική βία».