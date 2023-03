Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταφέρει «να σταθεροποιήσουν» την κατάσταση γύρω από την Μπαχμούτ, επίκεντρο σφοδρών μαχών με τις ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία.

Η ουκρανική πόλη, με πληθυσμό 70.000 κατοίκων πριν από την ρωσική εισβολή, έχει εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους της, είναι το θέατρο της μακρύτερης και αιματηρότερης μάχης από την έναρξη του πολέμου.

«Η πιο δύσκολη κατάσταση» της γραμμής του μετώπου εντοπίζεται γύρω από την Μπαχμούτ, δήλωσε χθες το βράδυ ο Βαλέρι Ζαλούζνι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον αρχηγό του βρετανικού γενικού επιτελείου ναύαρχο Τόνι Ραντάκιν.

«Χάρη στις εξαιρετικές προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων, καταφέρνουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση», έγραψε στο Facebook ο Βαλέρι Ζαλούζνι.

Σύμφωνα με τον απολογισμό των βρετανικών υπηρεσιών Πληροφοριών που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα, «η επίθεση της Ρωσίας κατά της πόλης του Μπαχμούτ, στην περιοχή του Ντονμπάς, βρίσκεται σε μεγάλο μέρος σε παύση…πιθανότατα ως αποτέλεσμα της ακραίας φθοράς που έχουν υποστεί οι ρωσικές δυνάμεις». Οι βρετανικές υπηρεσίες Πληροφοριών κάνουν λόγο και για βαριές απώλειες της ουκρανικής πλευράς.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2023.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 25, 2023