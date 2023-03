Μια άνευ προηγουμένου ανταρσία βρίσκεται σε εξέλιξη στο BBC καθώς βαθαίνει η ρήξη του τηλεοπτικού δικτύου με τον Γκάρι Λίνεκερ με αφορμή το σχόλιο του στο Twitter με το οποίο παρομοίασε το νέο νομοσχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για το άσυλο των μεταναστών με τη ρητορική της Γερμανίας στη δεκαετία του 1930. Εξοργισμένο το προσωπικό και οι συνεργάτες του BBC αρνούνται να εμφανιστούν στο κανάλι υπό τον φόβο ότι θα δεχτεί πλήγμα η φήμη τους στο περιθώριο της απόφασης να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο Λίνεκερ, με ορισμένους εξ αυτών να καταγγέλλουν «επαίσχυντη δειλία από την ηγεσία».

Σε ένα από τα μηνύματα που αντάλλαξε το προσωπικό για το «Garygate» και έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα «Times» ο συντάκτης αναρωτιέται: «Ποιος έχει περισσότερη ακεραιότητα, μια μπανανία ή το BBC;». Στο επίμαχο κείμενο του Λίνεκερ που οδήγησε τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας στην απόφαση να θέσει σε διαθεσιμότητα τον παρουσιαστή αναφέρεται το εξής: «Δεν υπάρχει τεράστια εισροή. Λαμβάνουμε πολύ λιγότερους πρόσφυγες από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι απλώς μια απίστευτα σκληρή πολιτική που απευθύνεται στους πιο ευάλωτους ανθρώπους, με μια γλώσσα που δεν είναι διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιούσε η Γερμανία τη δεκαετία του 1930».

Σύσσωμοι στο πλευρό του

Το BBC κινδυνεύει με συντριπτική ήττα με πολλά γκολ από τον επί 24 χρόνια παρουσιαστή της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής εκπομπής, του «Match of The Day», η οποία ξεκίνησε το 1964, καθώς σύσσωμο το αγγλικό ποδόσφαιρο και το δημοσιογραφικό δυναμικό που ασχολείται με το άθλημα στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα στάθηκαν στο πλευρό του απέχοντας από τις τηλεοπτικές εκπομπές. Χθες και το Σάββατο το «Match of The Day» βγήκε στον «αέρα» υποτυπωδώς, χωρίς παρουσιαστές, σχόλια και αναλύσεις. Πρώτοι οι άμεσοι συνεργάτες του Λίνεκερ στην εκπομπή, ο Ιαν Ράιτ και ο Αλαν Σίρερ, οι σχολιαστές και στη συνέχεια το δημοσιογραφικό δυναμικό του BBC, με αποτέλεσμα το «Match of The Day» του Σαββάτου να διαρκέσει μόλις είκοσι λεπτά, ενώ δεν υπήρχε ούτε πρόθυμος εκπαιδευόμενος για να διαβάσει τη βαθμολογία. Σύμφωνα με το BBC η εκπομπή προσέλκυσε 500.000 περισσότερους τηλεθεατές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Και οι δώδεκα ομάδες

Δεν βγήκε επίσης στον τηλεοπτικό αέρα η εκπομπή «Football Focus», με την παρουσιάστρια Αλεξ Σκοτ να ενημερώνει σχετικά μέσω Twitter, ενώ αργότερα αρνήθηκε να εμφανιστεί και ο Τζέισον Μοχάμαντ, με αποτέλεσμα να αναβληθεί το «Final Score». Στο πλευρό του Λίνεκερ στάθηκαν επίσης οι δώδεκα ομάδες που αγωνίστηκαν το Σάββατο, με τους ποδοσφαιριστές και προπονητές να αρνούνται να μιλήσουν μπροστά τα μικρόφωνα του BBC, ενώ οι δημοσιογράφοι της πρωινής εκπομπής «BBC 5 Live’s radio» μαζί με τον παρουσιαστή Κόλιν Μάρεϊ αρνήθηκαν να εργαστούν. Ιδια εικόνα και χθες με τον παρουσιαστή του «Match of The Day 2» Μαρκ Τσάπμαν να αρνείται να παρουσιάσει την εκπομπή, όπως και ο πανελίστας Ζερμέν Ντεφό.

Το «Match of The Day» αποτελεί το σημαντικότερο πετράδι στο στέμμα του BBC και όπως ανέφερε στέλεχος του καναλιού αν δεν βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα θα κινδυνεύσει να χάσει τα δικαιώματα της Πρέμιερ Λιγκ. Ο μεγάλος φόβος του καναλιού είναι μήπως η εξέγερση εξαπλωθεί και στο ειδησεογραφικό τμήμα μετατρέποντας μια σύγκρουση με τον Λίνεκερ σε Αρμαγεδδώνα.

Γέφυρες επικοινωνίας

Εν μέσω χάους στο τηλεοπτικό πρόγραμμα ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι προσπαθεί να στήσει γέφυρες επικοινωνίας με τον διάσημο παρουσιαστή, θεωρώντας πως μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία για τα πολιτικά του σχόλια στο Twitter και να επανέλθει άμεσα στα καθήκοντά του. «Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να επιλύσουμε την κατάσταση και να διασφαλίσουμε ότι θα επιστρέψει στον «αέρα»» δήλωσε στο BBC News.

Να σημειωθεί πως ο Ντέιβι ήταν πρώην υποψήφιος με το Συντηρητικό Κόμμα, γεγονός που τον καθιστά ευάλωτο στην κριτική όταν αναφέρεται σε κανόνες αμεροληψίας του καναλιού. Σε ερώτηση αν σκοπεύει να παραιτηθεί λόγω του χάους που έχει προκληθεί ο Ντέιβι απέρριψε μια τέτοια προοπτική και περιορίστηκε να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τον «Independent» το BBC είναι πιθανό να υποχρεωθεί να πληρώσει εκατομμύρια στον Λίνεκερ αν επιλέξει την οδό της απόλυσής του λόγω της διατύπωσης του πρόσφατου συμβολαίου διετούς συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές πριν αναλάβει καθήκοντα ο Ντέιβι. Δεν μπορεί επίσης να υποχρεώσει τον βετεράνο ποδοσφαιριστή να συμμορφωθεί στους αυστηρούς κανόνες αμεροληψίας που έχει επιβάλει.

Η δημοσκόπηση

Μια γρήγορη δημοσκόπηση του YouGov ανέφερε πως το 53% του βρετανικού κοινού πιστεύει ότι το BBC έπραξε λάθος να θέσει σε διαθεσιμότητα τον Λίνεκερ από το «Match of The Day» λόγω των σχολίων για την πολιτική ασύλου της κυβέρνησης. Μόνο το 27% θεωρεί πως ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει δίκιο. Ο μεγαλύτερος γιος του Γκάρι Λίνεκερ, Τζορτζ, μιλώντας στη «The Sunday Mirror» υπογράμμισε πως ο πατέρας του δεν πρόκειται να απολογηθεί για τις απόψεις του, υπενθυμίζοντας τη σταθερή θέση του υπέρ των μεταναστών.

Σε δήλωσή του το Σάββατο ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ τόνισε πως η διαμάχη του Λίνεκερ με το BBC «είναι δικό τους θέμα, όχι της κυβέρνησης», ενώ παραδέχτηκε πως «δεν θα συμφωνούν πάντα όλοι» με τη νέα πολιτική του για το άσυλο. Πιο επιθετική ήταν η αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι, από το Παρίσι όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως «κάποιοι άνθρωποι είναι απελπισμένοι για προσοχή χρησιμοποιώντας βαθιά προσβλητική και ακατάλληλη γλώσσα σε αυτό το θέμα (σ.σ.: εννοεί το νομοσχέδιο). Θα τους πρότεινα να διαβάσουν τα βιβλία Ιστορίας τους λίγο πιο προσεκτικά. Η απλή αλήθεια είναι πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια φιλόξενη χώρα».