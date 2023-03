Μετά από μία πολύ δύσκολη περίοδο μεταξύ Γκάρι Λίνεκερ και BBC, ο παρουσιαστής της επιτυχημένης αθλητικής εκπομπής Match of the Day, ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία και επιστρέφει στις οθόνες του βρετανικού καναλιού.

Κατόπιν τούτου, ο Γενικός Διευθυντής του BBC ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών του για τα social media με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες εκτός ειδήσεων.

Όλα άρχισαν την περασμένη Τρίτη, όταν ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και νυν παρουσιαστής του Match of the Day, χρησιμοποιώντας το Twitter, παρομοίασε την κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό με τη γλώσσα που χρησιμοποιούνταν στην Γερμανία την εποχή του ναζισμού. Στην ουσία αντιδρούσε στο νέο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης των Συντηρητικών περί παράνομης μετανάστευσης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο παρουσιαστής αντιδρούσε στο νέο νομοσχέδιο μετανάστευσης των Συντηρητικών. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει επικριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καθιστά πιο δύσκολη την πρόσβαση προσφύγων σε άσυλο στη Βρετανία.

Όπως ήταν φυσικό, η Κυβέρνηση αντέδρασε και το BBC τον έθεσε σε αναστολή καθηκόντων, βγάζοντας τον από την παρουσίαση του ιστορικού Match of the Day, λόγω της παραβίασης των κανόνων αμεροληψίας. Μόλις έγινε αυτό, οι παρουσιαστές ποδοσφαιρικών εκπομπών, δείχνοντας αλληλεγγύη, απείχαν από το Σάββατο από τις εκπομπές του. Το BBC απολογήθηκε για την ελλιπή αθλητική κάλυψη, ενώ παρενέβη μέχρι και ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ευχόμενος γρήγορη λύση.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο σπουδαίος βετεράνος ποδοσφαιριστής που υπήρξε αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και νυν παρουσιαστής της ιστορικής εκπομπής τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το βρετανικό κρατικό κανάλι λόγω των σχολίων του στο Twitter και όχι εν ώρα εκπομπής.

Όπως γίνεται συνήθως σε ένα τέτοιο ζήτημα, άρχισε μία νέα συζήτηση. Αυτή αφορούσε τις υποχρεώσεις των παρουσιαστών του BBC σε συνάρτηση με την ελευθερία έκφρασης σε προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την κυβερνητική πολιτική για τους πρόσφυγες και το κατά πόσο το BBC άγεται από την κυβέρνηση, η οποία με τη σειρά της το κατηγορεί συχνά για υιοθέτηση της ρητορικής της αντιπολίτευσης.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το BBC αντιμετωπίζει «ανταρσία» από τους συναδέλφους του Λίνεκερ που έσπευσαν να τον στηρίξουν, με εκπομπές να μη βγαίνουν στον αέρα, ενώ το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις με όλα τα Μέσα να το καλύπτουν.

Εντύπωση προκαλεί ότι και το ίδιο το BBC καλύπτει το θέμα με ρεπορτάζ στο σάιτ του.

Ο Γκάρι Λίνεκερ από ό,τι φαίνεται είναι αποφασισμένος να μην παραιτηθεί. Άλλωστε, και στο παρελθόν δεν είχε διστάσει να εκφράσει τη γνώμη του για δύσκολα ζητήματα, όπως το Brexit, ενώ είναι γνωστός υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, την απόφασή του να μην παραιτηθεί από γενικός διευθυντής του BBC, εξέφρασε χθες Σάββατο και ο Τιμ Ντέιβι, παρά τη θύελλα αντιδράσεων για την αναστολή της συνεργασίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας με τον Λίνεκερ.

«Όλοι θέλουν να επιλυθεί η κατάσταση ήρεμα», δήλωσε ο Ντέιβι σε συνέντευξή του στο BBC.

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, σχολίασε ότι τα κυβερνητικά σχέδια για μη παροχή ασύλου στους μετανάστες που φτάνουν στις ακτές της χώρας, είναι παρόμοια με εκείνα των Ναζί της δεκαετίας του ‘30.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023