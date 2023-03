Ερωτήματα εγείρονται ξανά γύρω από τη φυσική κατάσταση του Τζο Μπάιντεν καθώς για πέμπτη φορά, σύμφωνα με τη New York Post, σκόνταψε στα σκαλιά του Air Force One.

Αμέτρητα είναι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν με την άτυχη στιγμή του Αμερικανού προέδρου στην Αλαμπάμα, στα οποία φαίνεται να χάνει τον βηματισμό του στα μισά της σκάλας και να βάζει τα χέρια του μπροστά προκειμένου να προστατευτεί.

Σημειώνεται πως η αμέσως προηγούμενη «τούμπα» του Τζο Μπάιντεν σημειώθηκε λίγες εβδομάδες νωρίτερα, κατά την αναχώρησή του από την Πολωνία, μετά το ταξίδι του στην Ουκρανία.

Joe Biden falls on plane stairs again yesterday, Whilst boarding his flight back to Delaware from Alabama. pic.twitter.com/JhZooGCEtX

— Censored Men (@CensoredMen) March 6, 2023