Με τον Τζο Μπάιντεν «τα βάζει» ο πρώην γιατρός του Λευκού Οίκου και βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, Ρόνι Τζάκσον, που σχολιάζει με αιχμηρή γλώσσα την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου.

«Είναι τρομακτικό για τη χώρα μας που ο Μπάιντεν είναι ο γενικός αρχηγός. Τον μισό χρόνο δεν ξέρει πού βρίσκεται και κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τη Ρωσία και την Κίνα. Η συνειδησιακή του κατάρρευση θα έχει ως αποτέλεσμα να πεθάνουν άνθρωποι» έγραψε ο Τζάκσον στο Twitter.

It’s TERRIFYING for our country that Biden is our commander-in-chief. He doesn’t know where he’s at half the time, and every day he brings us closer to an all-out war with Russia & China. His cognitive decline is going to get people KILLED!!

— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) February 25, 2023