Τις τελευταίες εβδομάδες ο Έλον Μασκ βολιδοσκοπεί ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης με την προοπτική να δημιουργήσει ομάδα που θα ανταγωνιστεί το ChatGPT της OpenAI, αναφέρει το The Information επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το αφεντικό της Tesla και του Twitter έχει έρθει μεταξύ άλλων σε επαφή με τον Άιγκοτ Μπαμπούσκιν, ερευνητή που μέχρι πρόσφατα εργαζόταν στην DeepMind, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που έχει εξαγοραστεί από την Alphabet.

Το ChatGPT, το chatbot της αμερικανικής OpenAI, παρουσιάστηκε πέρυσι το φθινόπωρο και εντυπωσίασε τη Σίλικον Βάλεϊ με την ικανότητά του να γράφει κάθε είδους κείμενα, από δοκίμια μέχρι παραμύθια και σενάρια, σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη.

Ο Μασκ, ένας από τους συνιδρυτές και αρχικούς χρηματοδότες της OpenAI, αποσύρθηκε από την εταιρεία το 2018. Πέρυσι χαρακτήρισε το chatbot «τρομακτικά καλό» και προειδοποίησε ότι βρισκόμαστε κοντά στην εποχή που η ΑΙ θα εξελιχθεί σε απειλή για το ανθρώπινο είδος.

ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI.

— Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022