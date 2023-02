Συντετριμμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι του ηθοποιού Jansen Panettiere που έφυγε από τη ζωή στα 28 του χρόνια. O 28χρονος Jansen Panettiere έφυγε από τη ζωή μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη, με την αιτία θανάτου του να μην έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Ήταν την Κυριακή που οι αρχές κλήθηκαν στην οικία του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Jansen Panettiere είχε ακολουθήσει τα χνάρια της αδερφής του, πρωταγωνίστρια της σειράς «Nashville». Ήταν μόλις 5 χρόνια νεότερος από τη Hayden Panettiere.

Ήταν στις αρχές του 2000 που άρχισε να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ο Jansen Panettiere. Είχε εργαστεί σε projects όπως «Even Stevens», «Blue’s Clues», «Robots» και «Ice Age: The Meltdown». Εμφανίζοταν ως Truman X στο «The X’s» του Nickelodeon.

Είχε συνεργαστεί με την αδερφή του Hayden το 2004 στα πλαίσια του «Tiger Cruise» και στο «Racing Stripes», το 2005. Είχε συμμετοχές και στα «The Walking Dead», «Perfect Game», «The Martial Arts Kid» και «How High 2», ενώ το 2022 εμφανίστηκε στην ταινία «Love και Love Not».

Είχε πρωταγωνιστήσει σε πρωτότυπες ταινίες για το Disney Channel και ταινίες για το Nickelodeon, κερδίζοντας το 2008 υποψηφιότητα για το βραβείου του Young Artist για τη δουλειά του στην ταινία «The Last Day of Summer».

Αν και ήταν περισσότερο γνωστός για τις εμφανίσεις του και την καριέρα του στο Χόλιγουντ, ο Jansen Panettiere ήταν επίσης παθιασμένος με την τέχνη. Μια από τις τελευταίες αναρτήσεις του ήταν ένα πορτρέτο της συντρόφου του Catherine Michie.

Ο ξαφνικός του θάνατος έχει συγκλονίσει την οικογένειά του και τους φίλους του, με την κοπέλα του να συγκλονίζει με την ανάρτησή της.

«Jansen, σε γνώρισα μόλις πριν από έναν χρόνο, αλλά υπήρξες ο καλύτερος φίλος μου και ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που είδα το πρόσωπό σου και τα πρώτα πράγματα που μου είπες.

Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν τον πόνο που νιώθω γνωρίζοντας ότι δεν θα ξανακούσω το γέλιο σου.

Ελπίζω να βρεις γαλήνη και λυπάμαι που δεν ήμουν εκεί όταν με χρειαζόσουν περισσότερο. Ο κόσμος είναι καλύτερος επειδή ήσουν μέσα σε αυτόν. Ξέρω ότι κάποια μέρα θα ζωγραφίσουμε ξανά μαζί.

Θα είμαι πάντα το ζαχαρωτό σου (sugarpop). Κάποιος να με ξυπνήσει και να μου πει ότι αυτό είναι όνειρο. Σ’ αγαπώ» έγραψε η σύντροφός του Jansen Panettiere λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Είχε συνοδεύσει την ανάρτησή της με μια σειρά από φωτογραφίες τους.

Το δικό της αντίο στον Jansen έστειλε μέσω Instagram και η Alyson Stoner μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Είχαν μιλήσει λίγες πριν από τον ξαφνικό χαμό του στα 28 του χρόνια.

«Δεν ξέρω τι συνέβη ακόμα αγαπημένε μου. Ξέρω ότι μου έστειλες έργα σου την Παρασκευή και μέχρι τη Δευτέρα είχες φύγει από τη ζωή. Απλά θέλω να τιμήσω τη μνήμη σου. Θέλω να τιμήσω την πολυπλοκότητά σου, την ανυπολόγιστη αξία σου.

Ξεκινήσαμε τόσο νέοι (ήσουν 10 ετών στο Holly Hobbie??). Μισώ τον πόνο που το Χόλιγουντ προσέθεσε στην πορεία σου/μας. Είμαι ευγνώμων που βρήκες στην Τέχνη μια τόσο εκφραστική διέξοδο», σημείωσε χαρακτηριστικά στο δικό της συγκινητικό αντίο.

You might remember Jansen as «Casper» in «The Calm Before» in Season 9 of #TheWalkingDead. He will be deeply missed. The whole #TWDFamily is thinking about the Panettiere family right now. https://t.co/28VIBe0b6F

— ValhallaEnt (@valhallapics) February 21, 2023