Στα 78 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Richard Belzer, πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς Law & Order. Η είδηση του θανάτου του διάσημου ηθοποιού έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση της Laraine Newman.

Η είδηση του θανάτου του διάσημου ηθοποιού Richard Belzer έσκασε σαν βόμβα στο Χόλιγουντ. Ο θάνατός του έγινε γνωστός από ένα tweet της Laraine Newman, με την ηθοποιό να έχει συνεργαστεί μαζί του από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 μέχρι τη δεκαετία του ’80.

«Είμαι πολύ λυπημένη που έμαθα τον θάνατο του Richard Belzer. Αγαπούσα τόσο πολύ αυτόν τον τύπο. Ήταν ένας από τους πρώτους μου φίλους όταν βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να κάνω το SNL. Βγαίναμε για δείπνο κάθε εβδομάδα στο Sheepshead Bay για αστακό. Ήταν ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους. RIP, αγαπημένε μου», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο κωμικός Marc Maron, χαρακτηρίζοντας τον Richard Belzer αυθεντικό και έναν από τους μεγάλους του Χόλιγουντ. Μηνύματα για τον χαμό του διάσημου ηθοποιού έχουν αρχίσει να στέλνουν και άλλοι αστέρες.

Ο διάσημος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του στην περιοχή Bozouls, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Ο συγγραφέας και παλιός φίλος του ηθοποιού Bill Schef αποκάλυψε ότι είχε πολλά προβλήματα υγείας, με τα τελευταία του λόγια να είναι φουλ στα γαλλικά. «F@@@ you m@@@er».

I’m so sad to hear of Richard Belzer’s passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2 — Laraine Newman (@larainenewman) February 19, 2023

Το who is who του Richard Belzer

Ο Richard Belzer ήταν περισσότερο γνωστός για την ερμηνεία του ως ντετέκτιβ John Munch στη δημοφιλή σειρά Law & Order: SVU. Είχε πρωταγωνιστήσει σε περισσότερα από 300 επεισόδια της αγαπημένης σειράς, υποδυόμενος τον εύστροφο και αιχμηρό John Munch για αρκετά χρόνια.

Ήταν ο χαρακτήρας που υποδύθηκε και έκανε διάσημο τον Richard Belzer σε όλο τον κόσμο. Ένας ρόλος που ο Richard Belzer έπαιξε για 23 χρόνια, από το 1993 μέχρι και το 2016, οπότε ο διάσημος ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική στα 71 του χρόνια.

Ο ντετέκτιβ John Munch του Richard Belzer αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους στην τηλεόραση, όπως ανέφερε ο δημιουργός του Law & Order και του SVU, Dick Wolf μιλώντας στο Variety.

«O Richard Belzer έφερε χιούμορ και χαρά στις ζωές όλων μας. Ήταν ο απόλυτος επαγγελματίας και θα μας λείψει πάρα πολύ», συμπλήρωσε.

Πριν από την επιτυχία του στην τηλεόραση, ο Richard Belzer ήταν πολύ διάσημος κωμικός, κάνοντας και πολλές παραστάσεις ως stand up κωμικός.

Είχε πρωταγωνιστήσει και σε άλλες διάσημες παραγωγές μεταξύ των οποίων: «Moonlighting», «Miami Vice», «D.C. Follies», «Monsters», «Τhe Flash», «Nurses», «Lois & Clark», «The X-Files», «Arrested Development», «The Wire», «30 Rock», «American Dad».

Richard Belzer was the first actor to welcome me when I started at SVU. Open, warm, acerbic, whip smart, surprisingly kind. I loved writing for Munch, and I loved being with Belz. We sensed this would be his parting scene. Godspeed Belz…

https://t.co/PhVvZMMcj0 via @YouTube — Warren Leight (@warrenleightTV) February 19, 2023

Missing Richard Belzer today. Working with him on Homicide to SVU has been a hilarious, surprising and always joyful experience. I’m sure he’s giving ’em all a lot of laughs upstairs. 💔💔 — Julie Martin (@JulieMartinNY) February 19, 2023

Εξίσου εντυπωσιακό το βιογραφικό του και σε ό,τι αφορά τους ρόλους του σε κινηματογραφικές ταινίες. Είχε πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Scarface», «Fame», «Fletch Lives», «The Bonfires of the Vanities», «Species II», «Man on the Moon», «The Puppet Masters».

Η ταύτιση του Richard Belzer με τον Munch

O Richard Belzer ταυτίστηκε απόλυτα με τον ρόλο του ιδιόρρυθμου ερευνητή John Munch. Ένας χαρακτήρας που δημιούργησαν οι Tom Fontana και Barry Levinson για τη σειρά του NBC «Homicide: Life on the Street» το 1993.

Αφού ολοκληρώθηκε η σειρά στα τέλη του 1998 – 1999, ο διάσημος χαρακτήρας μεταπήδησε αμέσως στην πρώτη σεζόν του «SVU». Ο διάσημος χαρακτήρας είχε κάνει εμφανίσεις στο Law & Order το 1996 και το 1997.

Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας είχε εμφανιστεί σε περισσότερες τηλεοπτικές σειρές από οποιονδήποτε άλλο φανταστικό χαρακτήρα. Σε έντεκα σειρές και πέντε τηλεοπτικά δίκτυα. Από τη στιγμή που έκανε ντεμπούτο το 1993.

H απόσυρση του χαρακτήρα John Munch ήρθε στην 22η τηλεοπτική σεζόν του ντετέκτιβ. Και ενώ οι περισσότεροι ερευνητές είναι κυνικοί, ο Munch ξεχωρίζει ως ο πιο κυνικός από όλους τους ντετέκτιβ του «SVU» ή του «Homicide». Ήταν και σταθερός οπαδός των θεωριών συνωμοσίας.

O Richard Belzer γεννήθηκε στο Bridgeport το 1994 και εργαζόταν ως ρεπόρτερ στην Bridgeport Post στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Στις μεγαλύτερες φιλοδοξίες του ήταν να γίνει διάσημος συγγραφέας. Φοιτούσε στο Dean College, στο Franklin, στη Μασαχουσέτη, αλλά αποβλήθηκε.

Αφού μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1972, ο Richard Belzer άρχισε να εργάζεται ως stand-up κωμικός. Δεν άργησε να γίνει γνωστός για το καυστικό χιούμορ του. Ήταν μέλος της κωμικής ομάδας του Channel One που σατίριζε την τηλεόραση. Η δουλειά τους έγινε βάση για την καλτ ταινία «The Groove Tube». Ήταν αυτή η ταινία που έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλο οθόνη ο Richard Belzer.

Ο Richard Belzer αφήνει πίσω την τρίτη του σύζυγο και επίσης ηθοποιό Harlee McBride, η οποία είχε εμφανιστεί ως ιατροδικαστής Dr Alyssa Dyer στο «Homicide: Life on the Street». Είχαν παντρευτεί με τον διάσημο ηθοποιό το 1985. Ο Richard Belzer είχε και δύο θετές κόρες.