Συγκλονισμένοι στο Χόλιγουντ από τον ξαφνικό χαμό του 34χρονου ηθοποιού Cody Longo. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατό του.

Ο Cody Longo, γνωστός από τους ρόλους του στις σειρές «Hollywood Heights» και «Days Of Our Lives», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Όστιν του Τέξας. Ήταν η σύζυγός του, η οποία εργαζόταν εκείνη τη μέρα, που κάλεσε την αστυνομία. Είχε ανησυχήσει γιατί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του.

Η είδηση του θανάτου του 34χρονου διάσημου ηθοποιού έγινε γνωστή από τον εκπρόσωπό του Alex Gittlelson.

«Ο Cody ήταν όλος μας ο κόσμος» σημείωσε η συντετριμμένη σύζυγός του Stepahie Longo. «Τα παιδιά και εγώ είμαστε διαλυμένοι και συντετριμμένοι. Ήταν ο καλύτερος πατέρας. Θα μας λείπεις για πάντα», αναφέρει στην ανακοίνωσή της για τον ξαφνικό χαμό του Cody Longo. Είχαν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά. Ήταν μόλις 34 ετών.

Το διάλειμμα του Cody Longo στην καριέρα του

Ο διάσημος ηθοποιός είχε κάνει διάλειμμα από την υποκριτική. Ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο με τη μουσική του καριέρα και να περάσει χρόνο με την οικογένειά του.

Θα επέστρεφε, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του, στην υποκριτική μέσα στο 2023.

«Ο Cody Longo ήταν τόσο πιστός, αγαπητός και ταλαντούχος άνθρωπος και θα μας λείψει πολύ», σημείωσε ο Alex Gittlelson.

Γεννημένος στις 4 Μαρτίου 1987 στο Ντένβερ, ο Cody Longo ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο. Αργότερα ακολούθησαν οι μεγάλοι τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί ρόλοι.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε οκτώ επεισόδια της διάσημης σειράς «Days Of Our Lives», καθώς και στα «Brothers and Sisters», «CSI», «Hollywood Heights» και «Nashville». Ήταν περισσότερο γνωστός από τον ρόλο του ως Nicholas Almain στο «Days Of Our Lives» και ως Eddie Duran στο «Hollywood Heights».

Είχε εμφανιστεί και στις κινηματογραφικές επιτυχίες «Fame» και «Piranha 3D».