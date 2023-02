Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία στο τέλος Φεβρουαρίου του 2022, αξίζει να ξεκινήσει από «φέτος» τις συνομιλίες για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Νομίζω ότι η Ουκρανία αξίζει να ξεκινήσει φέτος τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην ΕΕ», δήλωσε ο Ζελένσκι την παραμονή της συνόδου κορυφής στο Κίεβο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία, επίσημα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ από τον Ιούνιο του 2022, φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής αύριο, Παρασκευή, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Η φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άφιξή της στο Κίεβο, την Πέμπτη, συνοδευόμενη από τους επιτρόπους της.

«Χαίρομαι που επέστρεψα στο Κίεβο, για τέταρτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή και αυτή τη φορά μαζί με την ομάδα μου των επιτρόπων», έγραψε στο Twitter. «Είμαστε εδώ μαζί για να δείξουμε ότι η ΕΕ στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας».

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.

This time, with my team of Commissioners.

We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.

And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023