Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στις Βρυξέλλες καθώς ένας άνδρας άρχισε να μαχαιρώνει αδιακρίτως πολίτες σε σταθμό μετρό κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

🚨Belgium Brussels Schuman station, Report of knife attack on a young man. Injured person taken to the hospital

According to the report authorities have detained the perpetrator pic.twitter.com/9tZqDMuxeo

— OsintTV📺 (@OsintTV) January 30, 2023