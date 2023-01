Οι αρχές διενεργούν έρευνα μετά την καταστροφή του αγγλικανικού ιερού ναού του Αγίου Μάρκου στο St John’s Wood στο βορειοδυτικό Λονδίνο από πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11.20 τη νύχτα τοπική ώρα.

Στο σημείο επιχείρησαν 80 πυροσβέστες που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο τρεις ώρες αργότερα, αφού όμως πρώτα είχε ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο. Μάλιστα οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν πτυσσόμενη σκάλα που φτάνει τα 64 μέτρα και είναι η ψηλότερη στην Ευρώπη.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες και τα αιτία της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Λόγω της σημαντικής ποσότητας καπνού οι περίοικοι κλήθηκαν να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Η εκκλησία του Αγίου Μάρκου χαρακτηριζόταν ως «αρχιτεκτονικός και ιστορικός θησαυρός» της βικτοριανής εποχής. Κατασκευάστηκε το 1847 σε γοτθικό ρυθμό και περιλάμβανε σπάνια μωσαϊκά της οικογένειας Salviati και περίτεχνο μαρμάρινο δάπεδο στην αυλή.

REAKING – Major #fire is tearing through the historic St Mark’s Church in St John’s Wood, north #London pic.twitter.com/9mRN3C4res

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 27, 2023