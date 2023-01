Περίπου 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από παραγκούπολη σε τομέα της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας Σεούλ όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 06:27 (τοπική ώρα· στις 23:27 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας) στο λεγόμενο Χωριό Γκούριονγκ, αυθαίρετο οικισμό στη νότια Σεούλ όπου ζουν πάνω από 660 νοικοκυριά.

Περίπου 40 οικήματα στον χώρο αυτόν 1.700 τετραγωνικών μέτρων καταστράφηκαν, δήλωσαν αξιωματικοί της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 290 πυροσβέστες, 10 ελικόπτερα και άνδρες της αστυνομίας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ, που βρίσκεται στην Ελβετία για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, κάλεσε να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές και να κινητοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της πυροσβεστικής, έκανε γνωστό η εκπρόσωπός του.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λι Σανγκ-μιν έδωσε εντολή να γίνει προσπάθεια να αποφευχθούν οι ζημιές και να αποτραπεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές κατοικίας.

