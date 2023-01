Μια σειρά από λάθη και χαμένες ευκαιρίες των αρχών και του προσωπικού επιτήρησης οδήγησαν στην άγρια δολοφονία της Zara Aleena από τον Jordan McSweeney.

Ο δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων Jordan McSweeney ήταν γνωστός στις αρχές. Το μοιραίο βράδυ που η 35χρονη Zara Aleena, πτυχιούχος νομικής, επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο με φίλους της. Βρέθηκε όμως στον δρόμο του 29χρονου κακοποιού.

Ο Jordan McSweeney είχε ποινικό ιστορικό που χρονολογείται από την ηλικία των 12 ετών. Είχε αποφυλακιστεί με άδεια μόλις εννέα μέρες νωρίτερα από την άγρια δολοφονία της Zara Aleena.

Σε μια συγκλονιστική έκθεση από τις αρχές, ο επικεφαλής επιθεωρητής Justin Russell επισημαίνει πως ο 29χρονος θα έπρεπε να έχει γυρίσει στη φυλακή έξι ημέρες πριν από τη σοκαριστική επίθεση.

Θα βρισκόταν στο κελί του τη μοιραία μέρα σε περίπτωση που το προσωπικό επιτήρησης είχε ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Λόγω μιας σειράς λαθών και χαμένων ευκαιριών, ο Jordan McSweeney κυκλοφορούσε στους δρόμους και έψαχνε το θύμα του.

