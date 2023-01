Ένας «εξωτικός» πράσινος κομήτης, ο C/2022 E3 (ZTF), ο οποίος έχει να έρθει κοντά στη Γη από την εποχή των Νεάντερταλ πριν περίπου 50.000 χρόνια, πλησιάζει γοργά τον πλανήτη μας και αναμένεται την 1η ή τη 2α Φεβρουαρίου να φθάσει στην κοντινότερη απόσταση του (περίγειο), περίπου στα 42 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Ο κομήτης είχε ανακαλυφθεί από αστρονόμους του παρατηρητηρίου Zwicky Transient Facility (ZTF) στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο του 2022. Προέρχεται από το μακρινό Νέφος Όορτ στις εσχατιές του ηλιακού μας συστήματος και εκτιμάται ότι διαγράφει μια τροχιά γύρω από τον Ήλιο κάθε περίπου 50.000 χρόνια.

Οι κομήτες, που αποτελούνται κυρίως από πάγο, σκόνη και αέρια, διαγράφουν συνήθως μεγάλες ελλειπτικές τροχιές γύρω από το άστρο μας. Καθώς προσεγγίζουν τον Ήλιο, η θερμότητα του μετατρέπει τον πάγο του κομήτη σε αέρια και σκόνη, δημιουργώντας την «κόμη» του που περιβάλλει τον σκληρό πυρήνα του, καθώς και την τεράστια θεαματική «ουρά» του.

Οι εικόνες έως τώρα του C/2022 E3 αποκαλύπτουν ότι έχει μια πρασινωπή απόχρωση, που πιστεύεται ότι οφείλεται στη χημική σύσταση του, κυρίως στην παρουσία διατομικού άνθρακα, το μόριο του οποίου εκπέμπει πράσινο φως όταν πέφτει πάνω του η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία.

Here’s my first effort at capturing the “Green Comet”, Comet c/2022 E3 (ZTF). This was a particular challenge due to humid conditions and clouds, but I’m thrilled I was able to capture it at all! pic.twitter.com/t2VGEnfKX8

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) January 19, 2023