Ήταν πίσω στο 2009 που η 28χρονη Jasmine Fiore, οικοδέσποινα πάρτι του Playboy, θα έχανε με τραγικό τρόπο τη ζωή της. Αρκετά χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2022, και η Holly Madison, άλλοτε κουνελάκι του Playboy και φίλη του Hugh Hefner, θα άρχιζε να ερευνά διεξοδικά την άγρια δολοφονία της.

Μπορεί οι δύο γυναίκες να μην είχαν γνωριστεί ποτέ, αλλά είχαν κάτι κοινό. Και οι δύο ξανθιές με λαμπερό χαμόγελο που πρωταγωνιστούσαν στα λαμπερά πάρτι του Hugh Hefner στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είχαν και κάτι ακόμα κοινό. Είχαν πέσει και οι δύο θύματα κακοποίησης από συντρόφους τους.

«Η ιστορία της Jasmine ήταν φρικτή. Υπήρξε θύμα ενός φρικτού εγκλήματος και βρισκόταν σε μια κακοποιητική σχέση», σημειώνει η 43χρονη σήμερα Holly Madison στη New York Post.

Είχε βρεθεί και η ίδια σε κακοποιητικές σχέσεις και μπορούσε να ταυτιστεί μαζί της. Αναφερόμενη στον Hugh Hefner, σημειώνει πως ήταν συναισθηματικά και διανοητικά ελεγκτικός. Υπαγόρευε στα διάσημα «κουνελάκια» τα πάντα. Από το μήκος που θα είχαν τα μαλλιά τους, μέχρι την απόχρωση του κραγιόν τους.

Έχοντας αναλάβει την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «The Playboy Murders» για το Investigation Discovery, η Holly Madison ρίχνει φως στους τραγικούς θανάτους γυναικών που κάποτε υπήρξαν «κουνελάκια» του Hugh Hefner. Ανάμεσά τους και η άγρια δολοφονία της Jasmine Fiore από τον σύζυγό της.

«Οι άντρες μιλούν για τα ραντεβού τους με Playmates… κάποιοι θέλουν αυτό το τρόπαιο στην αγκαλιά τους. Αλλά μετά ζηλεύουν τόσο πολύ» σημειώνει χαρακτηριστικά η Holly Madison.

Ήταν στα 18 της χρόνια που η Jasmine Fiore πέρασε από οντισιόν για να γίνει κεντρικό πρόσωπο του Playboy. Μπορεί να μην τα κατάφερε, επελέγη όμως ως οικοδέσποινα του «Girls of Playboy Golf». Αργότερα ανέλαβε τον ρόλο της συντονίστριας εκδηλώσεων για το Playboy και οργάνωνε επώνυμα πάρτι στο Λος Άντζελες και το Λας Βέγκας.

Αργότερα γνώρισε τον Jenkins, έναν Καναδό επιχειρηματία ακινήτων. Ήταν 16 Μαρτίου του 2009. Είχε μόλις αποβληθεί από το ριάλιτι «Megan Wants a Millionaire» με πρωταγωνίστρια την πρώην «Cybergirl of the Week» του Playboy, Megan Hauserman.

Στη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Jenkins, που αυτοπαρουσιαζόταν ψευδώς ως μεγιστάνας ακινήτων, εξέφραζε την αγάπη του στη Megan με μια σειρά ρομαντικών επιστολών. Η Megan Hauserman ανέφερε ότι οι παραγωγοί την ανάγκασαν να τον παρατήσει και να επιλέξει άλλον ως τελικό της ταίρι.

Δύο ημέρες αργότερα θα την έπαιρνε τηλέφωνο. Δεν πρόλαβε να του εξηγήσει τι είχε συμβεί. Της είπε απλά ότι είχε γνωρίσει τον έρωτα της ζωή τους και παντρεύτηκε. Jasmine Fiore και Jenkins είχαν παντρευτεί στο Λας Βέγκας λιγότερο από 48 ώρες μετά τη γνωριμία τους.

Το γεγονός ότι είχαν γενέθλια με λίγες ημέρες διαφορά τον Φεβρουάριο τον έκανε να πιστεύει πως εκείνη ήταν η μοναδική και έπρεπε να την παντρευτεί. «Ο Ryan σκέφτηκε ότι αφού δεν μπορούσε να με παντρευτεί, θα έβρισκε ένα άλλο μοντέλο του Playboy για να παντρευτεί», σημειώνει η Megan Hauserman.

Η λατρεία του για την ομορφιά και τη διασημότητα της Fiore είχε και μια σκοτεινή πλευρά. Ήταν περίπου έναν μήνα μετά τον γάμο τους που την είδε να μιλάει με κάποιον, ζήλεψε και την έσπρωξε στην πισίνα. Τα πρώτα σημάδια άρχιζαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Ο Jenkins θα περνούσε εκείνη τη νύχτα στη φυλακή. Συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Μόνο λίγοι μήνες είχαν περάσει και βρίσκονταν πια στα πρόθυρα του διαζυγίου. Στη Megan θα έλεγε ότι η Jasmine Fiore του κατέστρεφε τη ζωή. «Είχε εμμονή να μην τον αφήσει επειδή ήθελε να κερδίζει. Δεν μπορεί να δεχτεί καμία απόρριψη», θυμάται η Megan Hauserman.

Το μοιραίο μήνυμα, η στυγερή δολοφονία

Υπέγραψε για την τρίτη σεζόν του «I Love Money» στο Μεξικό. Ήλπιζε να κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 250.000 δολαρίων με την ελπίδα να ξανακερδίσει την αγάπη της Jasmine. Εκείνη τελικά υπέκυψε στην επιμονή του. Και αυτό ήταν το μοιραίο της λάθος.

Στις 13 Αυγούστου συμφώνησε να τον συνοδεύσει σε ένα τουρνουά πόκερ στο Σαν Ντιέγκο. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Jenkins ανακάλυψε ότι έστελνε κρυφά μηνύματα σε έναν πρώην σύντροφό της, τον Robert Hasman. «Στείλε μου ένα αεροπλάνο. Έλα να με πάρεις. Επιστρέφω στο Βέγκας για να είμαι μαζί σου. Τελείωσα με τον Ryan Jenkins» έγραφε χαρακτηριστικά.

Ήταν το μήνυμα που ξεκίνησε τον καβγά. Οι κάμερες κατέγραψαν έξαλλο τον Jenkins να επιστρέφει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μόνος του. Η ώρα ήταν 4:30 το πρωί. Αργότερα, έφυγε από το δωμάτιο που βρισκόταν στο ισόγειο και την έσυρε μέσα άσχημα χτυπημένη. Όταν η Jasmine προσπάθησε να καλέσει την αστυνομία, τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου.

Το πτώμα της βρέθηκε διαμελισμένο σε βαλίτσα που είχε πεταχτεί σε κάδο απορριμάτων στις 15 Αυγούστου. Αρχικά δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν την ταυτότητά της. Έλειπαν τα δάχτυλα και τα δόντια της. Το μοναδικό που είχε ξεχάσει ο δολοφόνος στην προσπάθειά του να εξαφανίσει τα ίχνη του ήταν τα εμφυτεύματα στήθους που περιείχαν μοναδικούς σειριακούς αριθμούς. Αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της νεκροψίας.

Και ακολούθησε το διεθνές ανθρωποκυνηγητό για τον Jenkins. Εκείνος είχε καταφέρει να καταπλεύσει στα καναδικά σύνορα. Τον σταμάτησαν από την αμερικανική ακτοφυλακή. Προσπάθησε να ξεφύγει και έτρεξε στο δάσος. Αφού έκλεισε ένα δωμάτιο σε μοτέλ, έβαλε τέλος στη ζωή του στις 23 Αυγούστου. «Λυπάμαι που αποφεύγω να αναλάβω την ευθύνη». Αυτό ήταν και το μοναδικό μήνυμα που άφησε.