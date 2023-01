ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Ταινίες που αλλάξαν την οπτική μας για τη ζωή

Η παγκόσμια online γιορτή του γαλλόφωνου σινεμά είναι και πάλι εδώ

Οι 28 νέες και ακυκλοφόρητες στην Ελλάδα ταινίες Α’ προβολής, θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα για διάρκεια ενός μήνα, από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου, με ελληνικούς, αγγλικούς και γαλλικούς υπότιτλους.

Ταινίες με δημοφιλείς ηθοποιούς (Ιζαμπέλ Ιπέρ, Αντέλ Εξαρχόπουλος κ.ά.), ταινίες ανερχόμενων δημιουργών όπως η Αλίς Ντιόπ του φετινού Saint Omer, καθώς και από αναγνωρισμένα ονόματα όπως οι Μορίς Πιαλά και Ολιβιέ Ασαγιάς.

Ποια είναι η διαδικασία για να παρακολουθήσετε τις ταινίες

Όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα είναι προσβάσιμο στους συνδρομητές Cinobo εντελώς δωρεάν, ενώ οι μη συνδρομητές μπορούν είτε να ξεκινήσουν σήμερα κιόλας τη συνδρομή τους και να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στο My French Film Festival, αλλά και στις εκατοντάδες προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες της πλατφόρμας, είτε να αγοράσουν το Festival Pass που θα είναι διαθέσιμο από 13 Ιανουαρίου στο cinobo.com/13o-myfff στη συνολική τιμή των 5,99€, και να έχουν πρόσβαση στις 28 ταινίες του Φεστιβάλ.

Οι 6 θεματικές

Οι ταινίες του 13ου My French Film Festival είναι χωρισμένες σε έξι θεματικές που καθρεφτίζουν την ποικιλία και τη ζωντάνια του γαλλόφωνου σινεμά: Doing It Their Way όπου ανακαλύπτουμε χαρακτήρες που αντιστέκονται με χάρη στον παραλογισμό και στην αβεβαιότητα του κόσμου μας, Kids Turned Out Fine με ταινίες για την εμπειρία της επιθυμίας, της εξορίας, του κινδύνου και των παρορμήσεων, όλων αυτών των μυήσεων που υπογράφουν την απώλεια της αθωότητας, France Has Got Talent διότι παιχνίδι, δημιουργία, ερμηνεία, γραφή αποδεικνύουν πως το αδύνατο δεν μπορεί να είναι γαλλικό, Faces + Places εκεί όπου τα μέρη υπαγορεύουν τις ταυτότητές μας… εκτός κι αν είναι οι κάτοικοί τους αυτοί που τους δίνουν ψυχή, Under Your Spell και κάθε πτυχή της αποπλάνησης από τη δεκαετία του ’80 μέχρι την Ανατολία, από την αναστολή στην εμπειρία της αγριότητας, Enjoy the Silence και όταν τα λόγια είναι ασήμαντα, βουτάμε στη σιωπή, με πέντε μικρού μήκους animation.