Ένας ακόμη από τους «αντάρτες» Ρεπουμπλικάνους βουλευτές τάχθηκε υπέρ του Κέβιν Μακάρθι, στη 13η ψηφοφορία που διεξήχθη για την εκλογή προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, αν και αρχίζει να διαφαίνεται κάποιο «φως στο τούνελ» για τον μετριοπαθή πολιτικό, οι 214 ψήφοι που συγκέντρωσε και πάλι δεν αρκούσαν για να εκλεγεί αφού χρειάζεται τουλάχιστον 218.

Kevin McCarthy picked up momentum, getting closer to the majority he needs to become House speaker. Here’s what makes the stalemate unprecedented. pic.twitter.com/jKvjDDLIll

— USA TODAY (@USATODAY) January 6, 2023