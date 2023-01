Ο κόσμος του Χόλυγουντ εκτός από φώτα, λάμψη και πλούτη, κρύβει συχνά κάτω από τα κόκκινα χαλιά πολλά μυστικά και σκάνδαλα.

Το 2022 ήταν μία χρονιά με πλούσια γεγονότα, ιντριγκαδόρικες ιστορίες και «πιπεράτες» αποκαλύψεις για τη ζωή των σταρ.

Το «μενού» είχε από όλα: Απιστίες, διαζύγια, ερωτικά τρίγωνα, αντισημιτικά σχόλια, βίαιες επιθέσεις, που απασχόλησαν τα Μέσα και σόκαραν τους θαυμαστές των πρωταγωνιστών.

Ας θυμηθούμε κάποιες από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές…

Τον Μάρτιο του 2022 o Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ και χαστούκισε τον Κρις Ροκ, αφού ο κωμικός έκανε ένα αστείο για την ηθοποιό και σύζυγό του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, ενώ παρουσίαζε ένα από τα βραβεία της βραδιάς.

Ο Σμιθ φάνηκε να γελάει αρχικά, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκε, χαστούκισε τον κωμικό και όταν επέστρεψε στη θέση του φώναξε: «Κράτα το όνομα της γυναίκας μου μακριά από το γ@μημέν@ στόμα σου».

Η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ το 2018 επιβεβαίωσε ότι διαγνώστηκε με αλωπεκία.Μετά την εν λόγω χειρονομία, ο ηθοποιός αποκλείστηκε από τα Όσκαρ για 10 χρόνια, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας.

H πολυσυζητημένη δίκη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ μονοπώλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και κράτησε για περίπου έξι εβδομάδες. Κατά τη διάρκειά της, βγήκαν στη φόρα ακόμα και οι πιο άγνωστες πτυχές της ιδιωτικής ζωής των δύο ηθοποιών, με τον Τζόνι Ντεπ να απολύεται από τα σίκουελ των ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», και την Άμπερ Χερντ να χάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή «Άκουαμαν 2».

Στις αρχές Δεκεμβρίου έγινε γνωστό ότι η νομική ομάδα της Χερντ κατέθεσε έφεση στο δικαστήριο της Βιρτζίνια, προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση του Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία νικητής της δικαστικής διαμάχης ήταν ο Ντεπ, ενώ οι ισχυρισμοί της σε άρθρο της Washington Post χαρακτηρίστηκαν ψευδείς και συκοφαντικοί. Παράλληλα, η 36χρονη ζητά νέα δίκη και αρνείται να πληρώσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια στον πρώην σύζυγό της.

Ο ράπερ το 2022 ξέφυγε τελείως. Οι συμπεριφορές του ήταν αμφιλεγόμενες, ενώ τα αντισημιτικά σχόλια, που έκανε ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων. Ο Γουεστ εξέφρασε ανοιχτά τη λατρεία του για τον Αδόλφο Χίτλερ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας και παρομοίασε την άμβλωση με «γενοκτονία».

Στα social media έγινε trend για όλους τους λάθος λόγους, ενώ πολλές εταιρείες διέκοψαν τη συνεργασία μαζί του, συμπεριλαμβανομένης της Adidas, με αποτέλεσμα να χάσει το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών απολαβών του.

Σαν βόμβα έσκασε στις αρχές Σεπτεμβρίου ο χωρισμός της Ζιζέλ Μπούντχεν και του Τομ Μπρέιντι. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας και έχοντας αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, το γνωστό μοντέλο και ο αθλητής αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

To ζευγάρι πήρε διαζύγιο λόγω της επιστροφής του Μπρέιντι στο ποδόσφαιρο, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τη Ζιζέλ για απιστία. Ωστόσο, υπήρξαν και δημοσιεύματα που τους ήθελαν να τράβηξαν χωριστούς δρόμους λόγω… κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μarca, το ζευγάρι καταστράφηκε οικονομικά, μετά την κατάρρευση του κρυπτονομίσματος FTX. Προκειμένου λοιπόν, να καλύψει το σκάνδαλο ανακοίνωσε ότι χωρίζει, ώστε να «παραπλανήσει» την κοινή γνώμη και να αποκρύψει την αλήθεια από τον Τύπο.

Was FTX collapse at the heart of Tom Brady and Gisele Bundchen’s divorce? https://t.co/h3f0MRkKLF via @marca

— Janice M Wyatt (@yitwow) November 27, 2022